Якщо Росія вторгнеться в Естонію, вирішальна перемога має бути дуже швидкою, – командувач сил оборони Мартін Герем

Про це повідомляє "Голос Америки".

Під час інтервʼю в Японії, де він зустрічався з японськими високопосадовцями з міноборони, Мартін Герем наголосив, що Естонія має збільшити фінансування оборони вдвічі вже протягом наступних двох років. На його думку, ні загроза ядерної відповіді, ні суттєві втрати навряд чи можуть зупинити Путіна від атаки, якщо він наважиться на вторгнення до країн Балтії.

"У разі, якщо ти тільки покажеш своє обличчя на моєму кордоні, вирішальна перемога має бути дуже швидкою – не за місяці та роки, а за дні та тижні, – сказав Герем про потенційну загрозу для країн Балтії від Росії. – Якщо ми думаємо, що це може статися через три роки, то рішення треба приймати вже сьогодні".

Герем також розповів, що він розмовляв з представниками міністерства оборони Японії в Токіо про придбання компонентів, які могли б здешевити для Естонії побудову оборонного обладнання.

Японія обмежує експорт оборонної продукції, але вона має значно менше обмежень на комерційно доступні компоненти, які можна використовувати у військовій техніці. За словами командувача сил оборони Естонії, це може включати датчики землетрусів, які використовують, щоб виявити наближення російських танків.