Посол Естонії: росіяни в Естонії мають більше прав, ніж у Росії
Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк заявила, що навіть у переважно російськомовних естонських містах немає перспектив для проросійських протестів
Про це пише Укрінформ.
"Ні, немає такого потенціалу. Так, Нарва - це місто на кордоні з Росією. Але, чесно кажучи, росіяни, які живуть в Естонії, мають більше прав, аніж росіяни, які живуть у РФ", - зазначила Кольк.
За її словами, з боку російськомовного населення є критика у бік естонського уряду, проте вони не хочуть їхати в Росію: "Це багато про що говорить".
- Новий міністр юстиції Мадіс Тімпсон заявив, що не вірить у можливість швидкого позбавлення російських громадян права голосу на місцевих виборах в Естонії.
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