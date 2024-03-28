Посол Естонії: росіяни в Естонії мають більше прав, ніж у Росії

Про це пише Укрінформ.

"Ні, немає такого потенціалу. Так, Нарва - це місто на кордоні з Росією. Але, чесно кажучи, росіяни, які живуть в Естонії, мають більше прав, аніж росіяни, які живуть у РФ", - зазначила Кольк.

За її словами, з боку російськомовного населення є критика у бік естонського уряду, проте вони не хочуть їхати в Росію: "Це багато про що говорить".