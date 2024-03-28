Міністр юстиції Естонії не бачить перспектив швидко позбавити росіян права голосу на виборах
Новий міністр юстиції Мадіс Тімпсон заявив, що не вірить у можливість швидкого позбавлення російських громадян права голосу на місцевих виборах в Естонії
Про це пише суспільний мовник ERR.
За словами міністра, він виступає за позбавлення російських громадян права голосу на місцевих виборах, проте не вважає це можливим до виборів весною 2025 року.
Мадіс Тімпсон вважає, що в ідеалі це має бути зроблено шляхом внесення змін до нормативних актів, але сумнівається, що це можливо: "Цей шлях обов’язково закінчиться апеляційним судом, а корабель тим часом попливе".
Ще одним варіантом є внесення поправок до Конституції, для чого необхідна більшість у 81 голос у парламенті Естонії, який складається з 101 депутата, і цей процес має бути "досить швидким".
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