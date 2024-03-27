Путін хоче принизити Захід і показати, що той колективно не впорався, - міністр оборони Естонії
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що президент Росії Володимир Путін має на меті не тільки захопити Україну, а й показати, що Захід "колективно не впорався"
Про це він заявив у інтерв'ю "Телеграфу".
За його словами, дуже важливо розуміти, що, якщо Путін атакує інші країни, зокрема Естонію, Латвію, Румунію чи Болгарію, то він атакує НАТО. А це вже означатиме війна з країнами Альянсу.
"Його мета в Україні не лише анексувати регіони чи захопити країну. Його мета також полягає в тому, щоб принизити Захід і показати, що той колективно не впорався", - сказав Ханно Певкур.
Водночас він наголосив, що НАТО захищатиме кожен дюйм чи кожен метр території союзників.
"Ось чому ми маємо приділити увагу цій загрозі. Ми повинні бути до цього готові. Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб цього не сталося. Як кажуть: "Хочеш миру – готуйся до війни", - додав міністр.
- Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що держави Альянсу готові до можливого конфлікту з Російською Федерацією.
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