Альянс готовий до можливого конфлікту з Росією, - голова військового комітету НАТО Бауер

Про це він сказав в інтерв’ю АрміяInform.

За словами Бауера, в НАТО розпочали замислюватися щодо повернення до колективної безпеки у 2014 році, коли Росія анексувала Крим.

"Тепер ми всі розуміємо, що за умов повернення до колективної безпеки час не на нашому боці. Тому що ворог вирішує, коли і де вони вас атакують, і як довго триватиме конфлікт. Україна, на жаль, у цьому переконалася. Це означає необхідність більшої кількості підготовлених солдатів, більше можливостей, більше запасів зброї та боєприпасів, і покращення командної системи управління", - сказав Бауер.

Він зазначив, що до системи колективної безпеки Альянс почав повертатися у 2019 році: країни-члени НАТО змінили оборонну стратегію, своє операційне планування, військові сили, що необхідні для виконання завдань.

На запитання, чи готовий Північноатлантичний альянс до можливого конфлікту з РФ адмірал відповів ствердно.

"Чи ми готові? Відповідь: Так! Це наше головне завдання - бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і водночас покращення можливостей для майбутнього", - зазначив Бауер.