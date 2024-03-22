Альянс готовий до можливого конфлікту з Росією, - голова військового комітету НАТО Бауер
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що держави Альянсу готові до можливого конфлікту з Російською Федерацією
Про це він сказав в інтерв’ю АрміяInform.
За словами Бауера, в НАТО розпочали замислюватися щодо повернення до колективної безпеки у 2014 році, коли Росія анексувала Крим.
"Тепер ми всі розуміємо, що за умов повернення до колективної безпеки час не на нашому боці. Тому що ворог вирішує, коли і де вони вас атакують, і як довго триватиме конфлікт. Україна, на жаль, у цьому переконалася. Це означає необхідність більшої кількості підготовлених солдатів, більше можливостей, більше запасів зброї та боєприпасів, і покращення командної системи управління", - сказав Бауер.
Він зазначив, що до системи колективної безпеки Альянс почав повертатися у 2019 році: країни-члени НАТО змінили оборонну стратегію, своє операційне планування, військові сили, що необхідні для виконання завдань.
На запитання, чи готовий Північноатлантичний альянс до можливого конфлікту з РФ адмірал відповів ствердно.
"Чи ми готові? Відповідь: Так! Це наше головне завдання - бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і водночас покращення можливостей для майбутнього", - зазначив Бауер.
- 21 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою військового комітету НАТО адміралом Робертом Бауером та обговорив можливості посилення ролі Альянсу в підтримці України. Також очільник держави наголосив на потребі додаткових систем ППО.
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