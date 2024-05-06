Як засіб стримування Китаю: Філіппіни та США розпочали спільні військові навчання

Про це повідомляє Bloomberg.

На острів, на якому проживає 3 тисячі мешканців, прибув взвод американських і філіппінських морських піхотинців у рамках постійних навчань "Балікатан", або "пліч-о-пліч".

Як зазначили у виданні, включення Ітбаяту до цьогорічних навчань підкреслює роль, яку Філіппіни можуть відіграти в будь-якому потенційному конфлікті з Китаєм навколо Тайваню.

Однак, за словами філіппінських політиків, їхня країна не братиме участі в можливому конфлікті навколо Тайваню і наполягає на тому, що навчання проводяться виключно для захисту власної території.

Натомість потенційна роль Філіппін у надзвичайних ситуаціях на Тайвані охоплює широкий спектр можливостей, які не передбачають прямої участі у війні.

"Ми тут для стримування - ми пропонуємо надійний бойовий потенціал, - заявив майор Роберт Паттерсон, який командує силами, що тренуватимуться на Ітбаяті. - Разом ви сильніші, ніж поодинці".

На острові США також допомагають будувати склад для покращення інфраструктури та забезпечення комфорту мешканців у зв'язку з їх постійною присутністю. Очікується, що контроль над об'єктом, збудованим армією США, візьме на себе місцева влада після завершення будівництва.