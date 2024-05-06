Як засіб стримування Китаю: Філіппіни та США розпочали спільні військові навчання
У понеділок, 6 квітня, Філіппіни та США розпочали спільні навчання на найпівнічнішому населеному острові Південно-Східної Азії Ітбайят поблизу Тайваню
Про це повідомляє Bloomberg.
На острів, на якому проживає 3 тисячі мешканців, прибув взвод американських і філіппінських морських піхотинців у рамках постійних навчань "Балікатан", або "пліч-о-пліч".
Як зазначили у виданні, включення Ітбаяту до цьогорічних навчань підкреслює роль, яку Філіппіни можуть відіграти в будь-якому потенційному конфлікті з Китаєм навколо Тайваню.
Однак, за словами філіппінських політиків, їхня країна не братиме участі в можливому конфлікті навколо Тайваню і наполягає на тому, що навчання проводяться виключно для захисту власної території.
Натомість потенційна роль Філіппін у надзвичайних ситуаціях на Тайвані охоплює широкий спектр можливостей, які не передбачають прямої участі у війні.
"Ми тут для стримування - ми пропонуємо надійний бойовий потенціал, - заявив майор Роберт Паттерсон, який командує силами, що тренуватимуться на Ітбаяті. - Разом ви сильніші, ніж поодинці".
На острові США також допомагають будувати склад для покращення інфраструктури та забезпечення комфорту мешканців у зв'язку з їх постійною присутністю. Очікується, що контроль над об'єктом, збудованим армією США, візьме на себе місцева влада після завершення будівництва.
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У вівторок, 30 квітня, міністр оборони Філіппін Джільберто Теодоро-молодший заявив про підготовку нової стратегії для протидії Китаю в Південнокитайському морі.
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