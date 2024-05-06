У Туреччині можуть закрити 3 тисячі готельних об'єктів: причина
У Туреччині три тисячі готельних об'єктів перебувають на межі закриття. Вони не отримали сертифікати туристичної діяльності та не зроблять це до встановленого міністерством туризму дедлайну
Про це заявив міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, пише Türizm Ajansı.
Зазначається, що необхідність отримання сертифікатів туристичної діяльності виникла після прийняття закону про передачу під контроль міністерства таких об’єктів, як готелі, мотелі та гуртожитки, які мають сертифікат муніципалітету на експлуатацію та надають послуги низького рівня.
"Було чотири тисячі об'єктів. Тисяча отримала документи. Для трьох тисяч час спливає... Готелі, які не отримають сертифікат, будуть закриті", - наголосив міністр.
За його словами, на рівні муніципалітетів робота з контролю за послугами, які надають ці готельні об'єкти, не велася належним чином, тому вони перейдуть під контроль міністерства.
- Нещодавно Туреччина підтвердила, що повністю припинить будь-яку торгівлю з Ізраїлем, доки країна не забезпечить безперебійний і достатній потік гуманітарної допомоги в Газу.
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