У Туреччині можуть закрити 3 тисячі готельних об'єктів: причина

Про це заявив міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, пише Türizm Ajansı.

Зазначається, що необхідність отримання сертифікатів туристичної діяльності виникла після прийняття закону про передачу під контроль міністерства таких об’єктів, як готелі, мотелі та гуртожитки, які мають сертифікат муніципалітету на експлуатацію та надають послуги низького рівня.

"Було чотири тисячі об'єктів. Тисяча отримала документи. Для трьох тисяч час спливає... Готелі, які не отримають сертифікат, будуть закриті", - наголосив міністр.

За його словами, на рівні муніципалітетів робота з контролю за послугами, які надають ці готельні об'єкти, не велася належним чином, тому вони перейдуть під контроль міністерства.