У статті повідомляють, що протягом останніх років діяльність китайської шпигунської мережі значно посилилася.

Контекст. Останніми тижнями у Німеччині та Британії арештували кілька підозрюваних у шпигунстві на уряд КНР. За кілька днів після візиту Шольца до Китаю. У Німеччині затримали трьох громадян, які мали передати Китаю відомості про німецьку зброю. Також було висунуто підозри депутату Європарламенту від ультраправої Альтернативи для Німеччини. Британія висунула звинувачення двом підданим, один з підозрюваних був пов'язаний з аналізом парламентської діяльності.

МЗС Китаю минулого тижня відкинуло усі звинувачення. Метою цього "наклепу" назвали ".. підрив атмосфери співпраці між Китаєм та ЄС". При цьому міністр державної безпеки КНР Чень Ісінь 22 квітня закликав розвідувальні служби країни "організувати потужний наступ" проти "зрадників" всередині країни.

Читайте також: США — Китай: жорстка риторика Пекіна

Ключові тези по суті.

Кішки-дружини. В останні роки у місті Брест, головній базі французького флоту і місті, де базуються атомні підводні човни, дуже побільшало шлюбів між китаянками та моряками флоту Франції. Хоча адмірал Моріо де л’Іль нібито попереджав французьких законодавців про весілля в Бресті у 2019 році, нинішні та колишні офіцери розвідки заявили, що останні інциденти були більш типовими для шпигунських зусиль Китаю в Європі. Китайці використовували такі "приманки)" ("honeypots"), поки не розгорнули свою мережу політичного шпигунства.

Але зараз китайське шпигунство масштабується. Керує операціями служба секретної поліції (далі - MSS), яка поєднує в собі функції ФБР і ЦРУ. Серед основних переваг служби відзначають децентралізованість: шанхайське бюро займається шпигунством США, тоді як Чжецзян зосереджується на Європі.

Читайте також: Китай зазіхає на Європу

Ще одна перевага — чисельність. Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що у сфері кібероперацій КНР може розгорнути 50 спеціалістів на одного профільного співробітника ФБР. Може і перебільшує, але тенденція зрозуміла.

Активізація китайської розвідки — цілком логічна. Китай раніше культивував політичний і економічний вплив, але зараз все більш активно займається шпигунством. Бо в контексті співпраці Китаю та Росії Європа все більше розглядає Китай не тільки як джерело економічних можливостей, а і як загрозу безпеці. Масштаби шпигунських операцій Китаю в Європі потенційно величезні: ще 2019 МЗС ЄС попередило, що в Брюсселі було близько 250 відомих китайських шпигунів у порівнянні з 200 російськими агентами. Наприклад, один з агентів MSS Даніель Ву корумпував бельгійського політика Френка Крейелмана лобіювати інтереси Китаю, виправдовуючи репресії в Гонконзі та геноцид уйгурів.

Читайте також: У Пекіні не вірять у перемогу Росії над Україною

Розвідувальна діяльність КНР може перетинатися з російськими шпигунськими мережами, в тому числі серед європейських правих і лівих радикалів, в яких Росія активно інвестувала.

Партнерство Росії та Китаю пояснюється спільним бажання підірвати позиції західних країн: посіяти сумніви щодо демократії та посилити поляризацію суспільств Європи та США підживленням радикальних політичних рухів. Згаданий вище Ву активно контактував з ультраправими, які підтримували референдуми РФ на окупованих територіях України.

Економічна потужність і геополітична вага Китаю означають, що європейська політика щодо Китаю залишатиметься більш обережною, ніж щодо Росії. Ці дебати триватимуть до тих пір, поки Китай грає за міжнародними економічними правилами гри. Але вторгнення Росії в Україну підвищило увагу Європи до китайського шпигунства.

Крім того, Європа почала обмежувати економічні контакти з Китаєм. Попри активну протидію китайського лобі. Наприкінці 2023 Італія офіційно відмовилася від інфраструктурної ініціативи Китаю "Один пояс, один шлях". Минулого тижня Брюссель провів обшук в офісах компанії Nuctech, китайського постачальника обладнання для безпеки.

Такі от справи.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.