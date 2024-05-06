Ноутбук MacBook Pro M3 від iSpace.ua: максимум задоволення

Якщо ви маєте намір купити Макбук Про, ці інноваційні чіпи, побудовані на передовій 3-нанометровій архітектурі та базовані на трьохрічному досвіді епохи Apple Silicon M1, роблять це рішення ще більш вигідним. У порівнянні з першим поколінням M1, нові чіпи M3 забезпечують таку саму продуктивність, але при більш ефективному використанні енергії.

Давайте розглянемо характеристики серії процесорів Apple M3 ближче. Усі чіпи M побудовані на 3-нм технологічному процесі і включають в себе вдосконалені центральні та графічні процесори, а також потужний 16-ядерний вбудований нейронний процесор.

Однак Apple не випадково представила три різні конфігурації чіпів. Детальніше про кожен з них:

M3 – ідеальний вибір для початку. Новий MacBook Pro M3, який заміняє попередника M2, має вражаючі технічні характеристики: до 24 ГБ об'єднаної пам'яті, 25 мільярдів транзисторів, 8-ядерний ЦП (4 ядра продуктивності і 4 ядра ефективності), що на 35% швидше, ніж чіпи M1, та на 20% швидше, ніж чіпи M2; 10-ядерний графічний процесор, який досягає до 65% швидкості, порівняно з чіпами M1, та на 20% швидше, ніж чіпи M2.

M3 Pro – золота середина. Якщо вам потрібна витривалість та продуктивність, M3 Pro – ваш вибір: до 36 ГБ об'єднаної пам'яті, 37 мільярдів транзисторів, 12-ядерний процесор (6 ядер продуктивності і 6 ядер ефективності), на 30% швидше, ніж чіпи M1 Pro; 18-ядерний графічний процесор, до 40% швидше, ніж чіпи M1 Pro, та на 10% швидше, ніж чіпи M2 Pro.

M3 Max – для максимальних потреб. І нарешті, M3 Max – чіп для тих, хто прагне до максимуму: до 128 ГБ об'єднаної пам'яті, 92 мільярди транзисторів, 16-ядерний ЦП (12 ядер продуктивності і 4 ядра ефективності), на 80% швидше, ніж чіпи M1 Max, та на 50% швидше, ніж чіпи M2 Max; 40-ядерний графічний процесор, до 50% швидше, ніж чіпи M1 Max, та на 20% швидше, ніж чіпи M2 Max.

Зверніть увагу на сімейство чіпів M3 – це інноваційні рішення, що гарантують видатну продуктивність на багато років вперед. Придбати MacBook від Apple – це не просто стильно, але й дуже перспективно.

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