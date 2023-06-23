Нафтогаз закликав суд США стягнути з Росії $5 млрд на виконання рішення арбітражу в Гаазі
НАК "Нафтогаз Україна" разом із п'ятьма компаніями Групи Нафтогаз подали до суду США клопотання про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, що зобов'язало РФ сплатити 5 млрд доларів компенсації за збитки та втрачене майно Нафтогазу в Криму включно з відсотками
Про це інформує пресслужба Нафтогазу.
Клопотання подали до Окружного суду США Округу Колумбія. Воно стало можливим через те, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Так, згідно з Нью-Йоркською конвенцією 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску примусового виконання рішення на території тих країн, де є активи держави-агресора.
"Оскільки Росія добровільно не сплатила Нафтогазу кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях", - заявив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Так, згідно із законодавством США, підтвердження арбітражного рішення є обов'язковим у тому випадку, якщо суд не встановить одну з обмежених підстав для відмови або відстрочки визнання чи виконання такого рішення. Водночас відсотки, які передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжуватимуть нараховувати до повної виплати компенсацій за рішенням суду.
- 12 квітня Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Москву компенсувати збитки, понесені українським Нафтогазом після втрати майна в окупованому Криму. З 2014 року сума сягнула $5 млрд.
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