Нафтогаз закликав суд США стягнути з Росії $5 млрд на виконання рішення арбітражу в Гаазі

Про це інформує пресслужба Нафтогазу.

Клопотання подали до Окружного суду США Округу Колумбія. Воно стало можливим через те, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Так, згідно з Нью-Йоркською конвенцією 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску примусового виконання рішення на території тих країн, де є активи держави-агресора.

"Оскільки Росія добровільно не сплатила Нафтогазу кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях", - заявив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Так, згідно із законодавством США, підтвердження арбітражного рішення є обов'язковим у тому випадку, якщо суд не встановить одну з обмежених підстав для відмови або відстрочки визнання чи виконання такого рішення. Водночас відсотки, які передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжуватимуть нараховувати до повної виплати компенсацій за рішенням суду.