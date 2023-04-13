Про це ідеться на сайті Нафтогазу.

Арбітражний трибунал підтвердив, що Росія повинна в повному обсязі компенсувати збитки Нафтогазу, спричинені незаконним захопленням активів компаній Групи Нафтогаз у Криму.

"Команда Нафтогазу має перемогу на енергетичному фронті. Попри намагання Росії завадити правосуддю, Арбітражний трибунал зобов’язав РФ компенсувати Нафтогазу збитки обсягом у 5 млрд доларів США. Йдеться про наслідки захоплення Росією наших активів у Криму в 2014 році. Тепер Росія має виконати це рішення відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним правом", - прокоментував очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Він наголосив, що ідеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток стратегічно важливої інфраструктури в регіоні, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому.

"Вірю, що це не останнє рішення, яке ухвалять в Гаазі на користь нашої країни", - підкреслив Чернишов.

Довідка

Арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, у разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи російської федерації.