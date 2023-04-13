Суд у Гаазі зобов’язав РФ сплатити Нафтогазу $5 млрд компенсації за втрачене майно в Криму
Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Москву компенсувати збитки, понесені українським Нафтогазом після втрати майна в окупованому Криму. З 2014 року сума сягнула $5 млрд
Про це ідеться на сайті Нафтогазу.
Арбітражний трибунал підтвердив, що Росія повинна в повному обсязі компенсувати збитки Нафтогазу, спричинені незаконним захопленням активів компаній Групи Нафтогаз у Криму.
"Команда Нафтогазу має перемогу на енергетичному фронті. Попри намагання Росії завадити правосуддю, Арбітражний трибунал зобов’язав РФ компенсувати Нафтогазу збитки обсягом у 5 млрд доларів США. Йдеться про наслідки захоплення Росією наших активів у Криму в 2014 році. Тепер Росія має виконати це рішення відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним правом", - прокоментував очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Він наголосив, що ідеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток стратегічно важливої інфраструктури в регіоні, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому.
"Вірю, що це не останнє рішення, яке ухвалять в Гаазі на користь нашої країни", - підкреслив Чернишов.
Довідка
Арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, у разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи російської федерації.
- Укргазвидобування, яке є частиною Групи "Нафтогаз", запустило найпотужнішу газову свердловину за останні 2,5 роки. Ця свердловина відкрила новий нафтогазовий поклад на вже виснаженому родовищі. Вона дає понад 460 тис. куб. м газу на добу.
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