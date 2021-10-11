"Нагадує класичні пропагандистські тексти в радянських газетах": Офіс президента відреагував на статтю Медвєдєва про Україну

Заяву він зробив у коментарі УП.

Подоляк вважає цей текст Медведєва "вкрай дивним, недоречним, неактуальним".

Він зазначив, що Медведєв випав із актуального політичного порядку денного і "не запрошувався до розмови про організацію переговорів між президентами України й Росії".

Подоляк озвучив кілька версій щодо появи цієї статті.

"По-перше, Медведєв такою образливою тональністю міг спробувати показати старшим товаришам, що він ще чогось вартий. Це якщо рішення про написання такого тексту було його власним. Інша версія – оскільки особливої ​​репутаційної цінності Медведєв уже не має, рішення вкласти в його уста відкриті образи і настільки брутальну брехню може відображати той факт, що Медведєвим як слабкою фігурою, просто скористалися, щоб заявити різку шантажистську позицію", - сказав радник голови ОП.



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На його думку, якщо правдива друга версія, "це відображає нервовий стан керівництва, яке не знає, як вивести з глухого кута відносини між Росією та цивілізованим світом".

За словами радника Єрмака, "текст за підписом Медведєва витриманий в такому стилі, що нагадує класичні пропагандистські тексти в радянських газетах 1930-х років".

Подоляк наголосив, що "якщо подібний текст публікується ще й у день початку візиту в Москву заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, що ретельно готувався, то явно хтось хоче посилити курс на конфронтацію".

"У будь-якому випадку, українська сторона звертає увагу лише на позицію чинного президента Росії. Що звучить в його оточенні – це питання другорядне. Головне питання – яку позицію займає сам пан Путін. Адже від його імені необхідність переговорів між Україною і Росією підтверджувалася. З українського боку необхідні кроки зроблені", - сказав він.