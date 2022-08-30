Про це повідомили в телеграм-каналах СБУ та Офісу генпрокурора.

Підозру в колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни оголосили депутату Енергодарської міської ради Запорізької області Андрію Шевчику.

Після окупації частини Енергодара російськими військами Шевчик перейшов на ворожий бік і став так званим мером міста. 17 травня 2022 року колаборант ухвалив рішення конфіскувати майно сільгоспвласників Кам’янсько-Дніпровського району та Енергодара. Унаслідок цього з України на тимчасово окуповану територію Криму та до Краснодарського краю в РФ вивезено 140 тонн зерна на суму понад 1,89 млн грн.

Також Шевчик переформував і затвердив нову структуру "адміністрації Енергодара". До її складу він увів представників незаконних збройних формувань і військовослужбовців ЗС РФ. Саме на "адміністрацію" покладалися всі рішення псевдомера, зокрема конфіскація майна агропромислового комплексу (АПК).

Наразі Андрія Шевчика звинувачують за трьома статтями:

ч. 8 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність, яка призвела до загибелі людей або інших тяжких наслідків);

ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво країні-агресору);

ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

15 серпня СБУ повідомила про підозру двом колаборантам з Харківщини та Луганщини.

20 серпня СБУ стало відомо, що СБУ зібрала докази на 8 колаборантів із Запорізької області. Шести з них оголосили підозри.