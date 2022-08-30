Наказав вивезти 140 тонн українського зерна до окупованого Криму й РФ: псевдомеру Енергодара повідомили про підозру
30 серпня повідомили про підозру так званому меру Енергодара, який віддав наказ вивезти за межі України 140 тонн зерна
Про це повідомили в телеграм-каналах СБУ та Офісу генпрокурора.
Підозру в колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни оголосили депутату Енергодарської міської ради Запорізької області Андрію Шевчику.
Після окупації частини Енергодара російськими військами Шевчик перейшов на ворожий бік і став так званим мером міста. 17 травня 2022 року колаборант ухвалив рішення конфіскувати майно сільгоспвласників Кам’янсько-Дніпровського району та Енергодара. Унаслідок цього з України на тимчасово окуповану територію Криму та до Краснодарського краю в РФ вивезено 140 тонн зерна на суму понад 1,89 млн грн.
Також Шевчик переформував і затвердив нову структуру "адміністрації Енергодара". До її складу він увів представників незаконних збройних формувань і військовослужбовців ЗС РФ. Саме на "адміністрацію" покладалися всі рішення псевдомера, зокрема конфіскація майна агропромислового комплексу (АПК).
Наразі Андрія Шевчика звинувачують за трьома статтями:
- ч. 8 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність, яка призвела до загибелі людей або інших тяжких наслідків);
- ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво країні-агресору);
- ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
- 15 серпня СБУ повідомила про підозру двом колаборантам з Харківщини та Луганщини.
- 20 серпня СБУ стало відомо, що СБУ зібрала докази на 8 колаборантів із Запорізької області. Шести з них оголосили підозри.
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