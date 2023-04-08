Налякані контрнаступом російські військові формують "живі щити" з цивільних, - речниця ОК "Південь" Гуменюк
На тимчасово захопленій російськими військами частині півдня України продовжується насильницька евакуація та паспортизація людей
Про це в етері телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Там продовжується насильницька евакуація людей, складаються списки, триває насильницька паспортизація. Вони, самі маючи нестійку внутрішню моральну позицію, - бо всі перелякані тим самим контрнаступом, про який багато говорять, але вони не знають, звідки його очікувати, - намагаються зімітувати турботу про людей", - сказала вона.
Також за її словами, ця "турбота" проявляється в тому, щоб зібрати мирне населення і перевезти його у ті місця, де окупанти планують розташовувати свої підрозділи й прикриватися ними як живим щитом.
"Це вже стала практика. Ми спостерігаємо її вже давно і завжди враховуємо під час бойової роботи, бо коли ми працюємо по лівому берегу, для нас головне — щоб не було уражене мирне населення", - запевнила Гуменюк.
Окрім цього, вона також додала, що самі ж ворожі підрозділи постійно маневрують і намагаються знайти нові місця розташування, у тому числі спостережних пунктів, бойового постачання, пунктів розташування техніки й боєприпасів.
"Але наша робота продовжується методично", - зазначила вона.
- 8 квітня у ранковому зведенні від Генштабу повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей ворог готується до евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Криму.
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