Про це в етері телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Там продовжується насильницька евакуація людей, складаються списки, триває насильницька паспортизація. Вони, самі маючи нестійку внутрішню моральну позицію, - бо всі перелякані тим самим контрнаступом, про який багато говорять, але вони не знають, звідки його очікувати, - намагаються зімітувати турботу про людей", - сказала вона.

Також за її словами, ця "турбота" проявляється в тому, щоб зібрати мирне населення і перевезти його у ті місця, де окупанти планують розташовувати свої підрозділи й прикриватися ними як живим щитом.

"Це вже стала практика. Ми спостерігаємо її вже давно і завжди враховуємо під час бойової роботи, бо коли ми працюємо по лівому берегу, для нас головне — щоб не було уражене мирне населення", - запевнила Гуменюк.

Окрім цього, вона також додала, що самі ж ворожі підрозділи постійно маневрують і намагаються знайти нові місця розташування, у тому числі спостережних пунктів, бойового постачання, пунктів розташування техніки й боєприпасів.

"Але наша робота продовжується методично", - зазначила вона.