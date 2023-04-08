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ЗСУ за добу завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, знищили штурмовик Су-25 та 7 БпЛА

8 квітня, 2023 субота
06:42
війна з Росією авіація ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, українські військові поблизу Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25

Про це повідомили 8 квітня у зведенні Генштабу.

Також ворог втратив 7 БпЛА, з них: 3 – типу "Орлан", 3 – "Ланцет" та 1 – "Мерлін". Зазначається також, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.

Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на чотирьох напрямках

"Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у дописі.

Зазначається, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Заруцьке Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Лук’янці, Верхня Писарівка, Графське, Зибине, Караїчне, Потихонове, Амбарне, Бологівка, Красне Перше та Новомлинськ на Харківщині.

Куп’янський напрямок: ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське - Луганської.

Лиманський напрямок: артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське, Кузьмине, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Зарічне, Спірне, Берестове Донецької області.

Бахмутський напрямок: від ворожих обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове, Ступочки, Шуми, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський та Мар’їнський напрямки: ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Керменчик, Новомайорське, Золота Нива, Шахтарське, та Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: ворог здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новопавлівка Запорізької області; Качкарівка, Зміївка, Інженерне та Зеленівка Херсонської області, а також Херсон.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей ворог готується до евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Криму

"На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим", - йдеться у дописі.

Зазначається, що зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з охочими евакуюватися. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.

  • 7 квітня стало відомо, що у тимчасово окупованій Новій Каховці, що в Херсонській області, загарбники закопують бочки з невідомим умістом посеред перехресть.
  • Повідомлялося, що у міністерстві оборони Росії заявили, нібито Київ під керівництвом Офісу президента України "готує провокацію, спрямовану на дискредитацію РФ на міжнародній арені".
  • 8 квітня повідомлялося, що росіяни здійснили 12 обстрілів Сумської області з різних видів зброї та з використанням авіації, було зафіксовано 125 прильотів.
Суспільство
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Запорізька область
Військові новини
втрати окупантів
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