Про це поінформував депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на фейсбуці.

"Херсонщина. У тимчасово окупованій Новій Каховці на перехрестях росіяни позакопували бочки з невідомим змістом. Люди бояться ходити поряд і тим більше підходити", - зазначив він.