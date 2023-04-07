У Новій Каховці окупанти закопують посеред вулиць бочки з невідомим умістом, - депутат
У тимчасово окупованій Новій Каховці, що в Херсонській області, загарбники закопують бочки з невідомим умістом посеред перехресть
Про це поінформував депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на фейсбуці.
"Херсонщина. У тимчасово окупованій Новій Каховці на перехрестях росіяни позакопували бочки з невідомим змістом. Люди бояться ходити поряд і тим більше підходити", - зазначив він.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 7 квітня, троє жителів Харківської області постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета.
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