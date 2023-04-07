На Харківщині вибухнув невідомий предмет: поранено трьох людей
У п'ятницю, 7 квітня, троє жителів Харківської області постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета
Про це повідомляє головне управління ДСНС у Харківській області.
Інцидент стався у Чугуївському районі, біля села Миколаївка. Внаслідок вибуху 2 чоловіків і жінка отримали поранення різного ступеня важкості. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються.
"Шановні харків’яни ‼️ Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - йдеться у повідомленні.
Українців закликають у разі виявлення підозрілого предмета повідомляти в ДСНС або Нацполіцію.
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