На Харківщині вибухнув невідомий предмет: поранено трьох людей

Про це повідомляє головне управління ДСНС у Харківській області.

Інцидент стався у Чугуївському районі, біля села Миколаївка. Внаслідок вибуху 2 чоловіків і жінка отримали поранення різного ступеня важкості. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються.

"Шановні харків’яни ‼️ Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - йдеться у повідомленні.

Українців закликають у разі виявлення підозрілого предмета повідомляти в ДСНС або Нацполіцію.