"Нам багато згадають": політолог Саакян вважає, що під час інтеграції до ЄС та НАТО буде багато вимог до України

Про це він заявив у програмі "Змістовно з Христиною Яцків" на телеканалі Еспресо.



"З Угорщиною є фактор виборів. Правляча партія і прем'єр підходять до них з доволі скрутним для них електоральним становищем. Довволі неоднозначна ситуація виграють вони чи ні - вперше за довгі роки. Звісно, радикалізація риторики і використання фактору угорців закордонних - це дуже притаманно угорській політиці, особливо в такій ситуації. Там не тільки ми погані. Там всі сусіди погані. Всі сусіди чомусь неправильні і чомусь не люблять угорців. В цьому випадку, нам потрібно до цього спокійно ставитись", - зазначив політолог.



Він додав, що це можна розглядати в стратегічній перспективі.



"Коли ми говоримо про євроінтеграцію і інтергацію в НАТО, маємо пам'ятати, що це рішення приймається концесусно. На фінішній прямій, коли все буде виконано, коли до нас неможливо буде причепитись жодним чином, то потім нам почнуть викручавати руки, як це було з Північною Македонією. А змініть, будь ласка, назву, не зміните - нікуди ви не підете, Греція сказала їм. Коли змінила назву, Болгарія згадала, що вони мову не визнають. Ви скажіть, що це діалект болгарської, і тоді ви будете рухатись далі. В НАТО вступите, а в ЄС - ні", - сказав Саакян.



На його думку, треба готувати Україну на такий випадок.



"Нам багато згадають багато аспектів, сусіди згадають нам історію і індентичність, і питання своїх меншин у нас. Ми маємо бути готові до цього, абсолютно беземоційно, просто готувати агрументи, для того, щоб ми з цим працювали", - підсумував політолог.



В МЗС Угорщини заявили, що готові підтримати вступ України до НАТО, якщо в країні зміниться ситуація з дотриманням прав національних меншин, зокрема угорців.