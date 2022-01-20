Угорщина підтримає вступ України до НАТО, якщо зміниться ситуація з правами етнічних угорців
В МЗС Угорщини заявили, що готові підтримати вступ України до НАТО, якщо в країні зміниться ситуація з дотриманням прав національних меншин, зокрема угорців
Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив в інтерв'ю ТАСС.
Він зазначив, що у Будапешті не задоволені ситуацією з правами етнічних угорців в Україні.
"Українцям треба провести ряд серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію. Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага прав національних меншин, тому що в України тут багато недоліків", - заявив Сійярто.
За його словами, в Україні порушуються права етнічних угорців на освіту рідною мовою, а також на її використання в адміністрації, в культурі і релігії.
"Закон, який забороняє особам з подвійним громадянством займати громадські посади, є антидемократичним. Ми розуміємо, з якими викликами стикається Україна, її боротьбу за суверенітет і територіальну цілісність, але ми ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин", - підкреслив голова МЗС Угорщини.
- В Офісі президента України говорили, що готують "джентльменську угоду" з Угорщиною для врегулювання спірних моментів у двосторонніх відносинах.
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