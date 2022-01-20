Угорщина підтримає вступ України до НАТО, якщо зміниться ситуація з правами етнічних угорців

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив в інтерв'ю ТАСС.



Він зазначив, що у Будапешті не задоволені ситуацією з правами етнічних угорців в Україні.



"Українцям треба провести ряд серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію. Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага прав національних меншин, тому що в України тут багато недоліків", - заявив Сійярто.



За його словами, в Україні порушуються права етнічних угорців на освіту рідною мовою, а також на її використання в адміністрації, в культурі і релігії.



"Закон, який забороняє особам з подвійним громадянством займати громадські посади, є антидемократичним. Ми розуміємо, з якими викликами стикається Україна, її боротьбу за суверенітет і територіальну цілісність, але ми ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин", - підкреслив голова МЗС Угорщини.

В Офісі президента України говорили, що готують "джентльменську угоду" з Угорщиною для врегулювання спірних моментів у двосторонніх відносинах.