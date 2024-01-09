Те, що бійці українських ППО другі після Бога, це вже відомо усім. Але для того, щоби збивати все, що летить в бік України, їм потрібні засоби ураження себто системи ППО, та боєприпаси, мається на увазі ракети. Багато ракет. Дуже багато. Сподіваюсь, ти побачив, що казочка про те, що у Росії залишилось ракет на два-три залпи залишилась казочкою. Х*еновою до речі.

Вся Україна бачить роботу ЗСУ, які, попри щоденні какашки від прибацаноі Марʼяни в їх бік, роблять все можливе і навіть більше.

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Але ми, українці, хочемо знати та розуміти, що, наприклад, і на міжнародному фронті робиться все! Робиться для того, щоби Україна отримала ще додаткові батареї ППО "Петріот" (та аналоги) і вдосталь ракет до них.

Особисто я не вірю в те, що твої пʼять менеджерів здатні на це. Чому не вірю? Та тому, що не бачу міжнародних відряджень (з мандатом від України) Порошенка, Пристайка, Ющенка та інших важковаговиків в міжнародних справах. Що вони роблять в країні, коли мусять ганяти між Берліном, Парижем, Токіо і так далі? У Арахамії, звичайно, ж кросівки класні, але там, на дипломатичних полях Брюсселя, Лондона, Вашингтона, він шмаркач з рогаткою.

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Боїшся втрати рейтинг? Боїшся, що соцопитування стануть не на твою користь? Прикинь, Володю, а українці бояться трохи іншого… вмерти від російської ракети. Відчуваєш різницю? Хто більше може втратити? Ти зі своєю "дрім-тім" в кросівках, або Оленка, Катруся, Ольга чи Микола Павлович, їх рідні та близькі, у яких немає бункера і живуть вони в умовній Абрикосовці, у звичайних цегляних будинках.

Нам давно не потрібні твої вечірні відосики. Ними ворога не зупиниш. Вони не збивають ракети та літаки. Українцям потрібна впевненість в тому, що державні діячі роблять все, що від них залежить. Впевненість, Володю, а не відосики. Це ж не важко зрозуміти. Країні, до речі, потрібен Кабмін національної єдності, в якому будуть не лояльні класні пацани, а професіонали своєї справи, які здатні брати на себе відповідальність та приймати доленосні рішення. І мені, Володю, байдуже, до якої політичної сили вони будуть дотичні. Бо доки ви граєте у ваші грьобані політичні наперстки, тим часом можна знов, як і сто років тому, прос*ати Україну. Готовий вписати своє імʼя в історію України в розділі "все пр**бав"?

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Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

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