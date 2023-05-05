Про це інформує Служба безпеки України.

Повідомляється, що п'ятьох їхніх спільників затримали українські спецслужби на початку весни та у грудні 2022 року.

"Цього разу вдалося затримати агентів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Краматорського району", - пише пресслужба.

Зловмисники намагались виявити місце перебування реактивних артилерійських систем HIMARS для передачі координат ворогу.

СБУ затримала обох російських агентів ФСБ під час виконання завдання.

Слідство встановило, що фігурантами виявилися двоє жителів Донецької та Харківської областей, яких спецслужба РФ дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення. Комунікацію вони підтримували через родича у Москві, а той вже передав дані кадровим співробітникам ФСБ.

Під час обшуків виявлено телефони та інші докази незаконної діяльності.

Чоловікам повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Фігуранти перебувають під вартою.