Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал "Наводив" артудари РФ по військових об'єктах на Донеччині: СБУ затримала коригувальника

"Наводив" артудари РФ по військових об'єктах на Донеччині: СБУ затримала коригувальника

25 квітня, 2023 вiвторок
13:13
Кримінал СБУ затримала коригувальника, який "наводив" артудари РФ

Служба безпеки України затримала коригувальника, який "наводив" артудари РФ по військових об'єктах на Донеччині

Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Повідомляється, що зловмисником виявився мешканець Білозерського району, який у липні минулого року дистанційно вийшов на окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Зазначається, що він збирав для загарбників інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському напрямку.

"Особливо ворога цікавили розвіддані щодо розташування радіолокаційних станцій українських військ. Крім того, фігурант передавав загарбникам координати базування українських військових на території регіону. Потім за його "наводкою" рашисти здійснювали артилерійські обстріли військових об'єктів", - йдеться у дописі.

СБУ затримала коригувальника, який "наводив" артудари РФ СБУ затримала коригувальника, який "наводив" артудари РФ

Зазначається, що співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ворожого розвідувального завдання.

Також, як встановили кіберфахівці Служби безпеки, комунікацію з агресором він підтримував через "зв’язкового" – представника створеної окупантами "міліції ЛНР".

Додається, що за його вказівками колаборант виходив на місцевість і збирав розвіддані, які потім передавав ворогу з детальним описом розташування військових об’єктів та прилеглої території, нанесенням точок геолокації, через месенджер в одній із популярних соцмереж.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував для листування з окупантами.

 СБУ затримала коригувальника, який "наводив" артудари РФ

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

  • 25 квітня суд арештував корпоративні права дружини екснардепа, лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Оксани Марченко в АТ "Запорізький завод феросплавів". Загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 млрд грн.
СБУ
Війна з Росією
Донеччина
колаборанти
Читайте також:
Джейк Салліван
25 квітня, 2023 вiвторок
У Білому домі відреагували на заклики республіканців припинити допомогу Україні
Колаборантка на Житомирщині
22 квітня, 2023 субота
На Житомирщині прихожанка Московського патріархату зіпсувала пам'ятний знак загиблим на війні дітям
Почаївська лавра
23 квітня, 2023 неділя
Призначений ПЦУ намісник Почаївської лаври розповів, як слід підготуватися до виселення звідти Московського патріархату
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 41.05
    Продаж 41.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
25 квітня
14:31
На Чернігівщині у річці Дніпро знайшли тіла двох прикордонників: ДБР розслідує загибель
14:10
Найбільшу кількість технічного персоналу звільнив Twitter, на другому місці - Meta, - Insider
14:04
OPINION
Галина Пагутяк
Сенсаційний тунель у Добромилі і байдужа влада
13:41
Starlink
SpaceX запустить ракету із 46 супутниками Starlink на орбіту
13:27
Ексклюзив
На фото українські біженці у Франції
За оптимістичним сценарієм в Україну повернуться 50% біженців, - професорка Лібанова
13:10
Джо Байден
Байден оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах президента США у 2024 році
13:09
дія
Відтепер можна скасувати: У Дії вдосконалили послугу шерингу автомобіля
12:53
У Новосибірську виявили масове поховання вагнерівців із символами ПВК
12:50
Олаф Шольц
Шольц запросив прем'єра Китаю до Німеччини, аби послабити напруженість між ЄС та Пекіном, - Bloomberg
12:34
хакери
США направили в Україну хакерів, які допомагають боротися з російськими кібернападами
12:32
Телеканал Еспресо спільно з Громадською організацією База.ua оголошує збір
12:29
дощ
Циклон принесе в Україну похолодання та дощі: синоптик Наталка Діденко про погоду на 26 квітня
12:18
Києво-Печерська лавра
Суд заборонив перешкоджати роботі комісії в Києво-Печерській лаврі, – Мінкульт
12:17
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримала від ЄС новий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро
12:12
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі перебувають на чергуванні два російські ракетоносії, загальний залп до 8 "калібрів"
12:06
OPINION
Євстратій Зоря
Сутність Моспатріархії та її очільника вміщається у слово "цинізм"
11:49
Футболісти Маріуполя
У Бразилії футбольний клуб "Бател" перейменували на "Маріуполь"
11:34
Галина Григоренко
Україна та Австрія поглиблюватимуть співпрацю у сфері культури
11:31
Україна війна прапор
На відбудову культурної інфраструктури України потрібно $7 млрд, – Мінкульт
11:28
арешт сбу
Вимагав кошти за службу у добровольчому формуванні: повідомлено про підозру мешканцю Чернігова
11:27
Ексклюзив
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
В Україні є десятки аеродромів, які можна використовувати для польотів F-16, - Ігнат
11:13
Чжан Чжилей (праворуч)
Усик розпочав переговори про бій з новим претендентом на титул WBO
10:46
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що світ опинився на порозі ядерної війни
10:37
Мешканці Київщини та Житомирщини сьогодні можуть чути звуки вибухів – працюють сапери
10:32
Судан
Рятувальна операція: із Судану евакуювали 87 громадян України
10:26
АЗ Алкмар, юнацька Ліга УЄФА
Визначився переможець юнацької Ліги УЄФА
10:22
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв
Командувач Об’єднаних сил сказав, скільки військ зосередила РФ на північному напрямку
10:09
OPINION
Віктор Бобиренко
Антипович хоче нам впарити істерію: "какжемибєзтєбя"
10:08
Ексклюзив
путін і орбан
Угорщина перетворилась на сателіта РФ у ЄС, - нардеп Княжицький
10:08
Оновлено
Куп'янськ
Росіяни вдарили по музею у Куп'янську на Харківщині: є загибла та 10 поранених
10:05
Паводок у Києві: за добу рівень води у Дніпрі піднявся на 11 см
09:55
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні на 25 квітня: євро продовжує зростати
09:47
Російська армія за добу вбила двох жителів Донеччини
Російська армія за добу вбила двох жителів Донеччини, 13 поранені
09:39
Ексклюзив
Кирило Буданов
Спецслужби України мають достатній потенціал, щоб потужно діяти на території РФ, - Згурець
09:21
Китай
Китай планує здійснити пілотований політ та висадку астронавтів на Місяць до 2030 року
09:20
Обстріл Запоріжжя
На Запоріжжі російська армія завдала 111 ударів по містах і селах на лінії розмежування, є руйнування
09:17
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Окупанти дуже обережно використовують техніку на Бахмутському напрямку, - командир підрозділу розвідників Terra Волохов
08:53
Обстріл Харківщини 24 квітня
Щонайменше 18 населених пунктів Харківщини перебували під ворожим вогнем минулої доби, є загибла
08:52
Пакистан, вибухнув склад з боєприпасами
У Пакистані вибухнув склад з боєприпасами: 13 загиблих та півсотні поранених
08:22
У Волгоградській області розбився вертоліт санавіації РФ
У Волгоградській області розбився вертоліт санавіації РФ, пілот загинув
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV