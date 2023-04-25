"Наводив" артудари РФ по військових об'єктах на Донеччині: СБУ затримала коригувальника

Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Повідомляється, що зловмисником виявився мешканець Білозерського району, який у липні минулого року дистанційно вийшов на окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Зазначається, що він збирав для загарбників інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському напрямку.

"Особливо ворога цікавили розвіддані щодо розташування радіолокаційних станцій українських військ. Крім того, фігурант передавав загарбникам координати базування українських військових на території регіону. Потім за його "наводкою" рашисти здійснювали артилерійські обстріли військових об'єктів", - йдеться у дописі.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ворожого розвідувального завдання.

Також, як встановили кіберфахівці Служби безпеки, комунікацію з агресором він підтримував через "зв’язкового" – представника створеної окупантами "міліції ЛНР".

Додається, що за його вказівками колаборант виходив на місцевість і збирав розвіддані, які потім передавав ворогу з детальним описом розташування військових об’єктів та прилеглої території, нанесенням точок геолокації, через месенджер в одній із популярних соцмереж.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував для листування з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.