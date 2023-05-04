Про це повідомила пресслужба СБУ.

Відомо, що зловмисник отримав паспорт громадянина РФ, залишився жити на тимчасово окупованому півострові й добровільно став на військовий облік країни-агресорки.

"Згодом на нього вийшов представник російської спецслужби з пропозицією щодо негласної співпраці. За вказівкою агресора перед початком повномасштабного вторгнення фігурант прибув до Миколаївської області, де проживають його родичі. На території південного регіону він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військ", - ідеться в повідомленні СБУ.

Для цього минулого року він мобілізувався до ЗСУ й, перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, шпигував за переміщенням бойових літаків і позиціями системи протиповітряної оборони України, уточнили в спецслужбі.

"Також його цікавила інформація про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони", - додали в СБУ.

Там зазначили, що чоловіка затримали під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.