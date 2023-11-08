Намагалися вивезти з України компоненти для винищувачів МіГ-29: СБУ затримала трьох людей
В Україні затримали ділків, які намагалися незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до МіГ-29, викрадених із промислового гіганта Мотор Січ
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"У результаті комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримано організатора нелегального трафіку і двох його спільників", - ідеться в повідомленні.
Вартість комплектуючих становить майже 2,5 млн грн. Для переправлення продукції зарубіжним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю.
"Крім того, в такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі "свій-чужий" системою ППО", - повідомили в СБУ.
Одного з фігурантів, який хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я, затримали на Одещині. Слідство встановило, що для того, щоб таємно вивезти товар, спритник заховав його в технологічних порожнинах власного авто.
"За даними слідства, організатором схеми виявився комерсант з Харкова. Для пошуку зарубіжних клієнтів він розміщував рекламні оголошення про авіакомплектуючі на спеціалізованих інтернет-ресурсах", - розповіли в СБУ.
"Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправки за кордон", - додали там.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 2016 року українець намагався вивезти до Польщі запчастини до винищувача МіГ-29 на 1 млн грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.1 Купівля 37.1Продаж 37.65
- EUR Купівля 39.53Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе