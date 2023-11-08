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Намагалися вивезти з України компоненти для винищувачів МіГ-29: СБУ затримала трьох людей

8 листопада, 2023 середа
16:11
Кримінал

В Україні затримали ділків, які намагалися незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до МіГ-29, викрадених із промислового гіганта Мотор Січ

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"У результаті комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримано організатора нелегального трафіку і двох його спільників", - ідеться в повідомленні.

Вартість комплектуючих становить майже 2,5 млн грн. Для переправлення продукції зарубіжним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю.

"Крім того, в такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі "свій-чужий" системою ППО", - повідомили в СБУ.

Одного з фігурантів, який хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я, затримали на Одещині. Слідство встановило, що для того, щоб таємно вивезти товар, спритник заховав його в технологічних порожнинах власного авто.

"За даними слідства, організатором схеми виявився комерсант з Харкова. Для пошуку зарубіжних клієнтів він розміщував рекламні оголошення про авіакомплектуючі на спеціалізованих інтернет-ресурсах", - розповіли в СБУ.

"Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправки за кордон", - додали там.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Україна
СБУ
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