Намагалися ввезти до України контрафактних цигарок на рекордні більш ніж 16 млн грн: СБУ затримала зловмисників

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



За інформацією слідства, організатори схеми намагалися приховано ввезти через аеропорт "Бориспіль" іноземні електронні цигарки. Під час оформлення товару вони вказували неправдиві відомості. Розповсюджувати підакцизну продукцію зловмисники планували в Україні.



Під час слідчих дій у аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у вантажі зловмисників партію електронних цигарок без марок акцизного податку України вагою понад 7 тонн. Товар коштує більш ніж 16 млн грн - це рекордна за останні роки партія контрафактного товару, яку намагались імпортувати до України.



Зараз тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності причетних до її організації.



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