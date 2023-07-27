Намагалися здобути вищу освіту, обійшовши ЗНО: МОН заблокувало видачу дипломів 450 студентам
Міністерство освіти і науки заблокувало замовлення документів про вищу освіту понад 450 випускникам українських університетів, які обійшли вимогу наявності результатів зовнішнього незалежного оцінювання
Про це повідомили на сайті МОН.
Студенти переводилися до українських вишів з іноземних закладів освіти, не складаючи ЗНО. У МОН зазначили, що така тенденція, відома в побуті як "польський вступ", набрала популярності останніми роками.
"Цей "механізм" полягає у тому, що спочатку вступник зараховується до іноземного закладу освіти, а після року навчання, яке у деяких випадках відбувалося навіть без виїзду за кордон, поновлюється до закладу вищої освіти в Україні на старший курс. Така схема дозволяла обійти ЗНО, а іноді й обмеження, встановлені стандартами вищої освіти", – пояснили в міністерстві.
У МОН наголосили, що ще чотири роки тому Закон України "Про вищу освіту" доповнили нормою, яка передбачає, що в разі поновлення на певну освітню програму вступник має виконати ті самі вимоги, які виконували під час вступу на цю освітню програму інші здобувачі освіти, в групу до яких він поновлюється. Тобто потрібно мати відповідні результати ЗНО, якщо це передбачав вступ на освітню програму, або ж відповідні результати творчого конкурсу чи фахового іспиту, якщо такою була вимога для вступу.
Більшість вишів дотримувалися цієї вимоги, проте деякі заклади почали обманювати вступників і здобувачів вищої освіти. Понад те, зробили це своїм "брендом", розміщуючи відповідну інформацію навіть на офіційних вебсайтах.
"Саме тому МОН після 4 років набуття чинності відповідною нормою закону заблокувало замовлення документів про вищу освіту понад 450 здобувачам, які не відповідають вимогам Закону України "Про вищу освіту". Ці здобувачі отримають можливість узяти перерву у навчанні та завершити здобуття освіти у наступному році, якщо виконають усі необхідні вимоги", – пояснили в міністерстві.
- Цьогоріч під час Національного мультипредметного тесту (який складають замість ЗНО) 10 755 вступників провалили тест із математики та не змогли отримати мінімальний бал
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.02
Купівля 37.02Продаж 37.76
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе