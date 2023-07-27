Про це повідомили на сайті МОН.

Студенти переводилися до українських вишів з іноземних закладів освіти, не складаючи ЗНО. У МОН зазначили, що така тенденція, відома в побуті як "польський вступ", набрала популярності останніми роками.

"Цей "механізм" полягає у тому, що спочатку вступник зараховується до іноземного закладу освіти, а після року навчання, яке у деяких випадках відбувалося навіть без виїзду за кордон, поновлюється до закладу вищої освіти в Україні на старший курс. Така схема дозволяла обійти ЗНО, а іноді й обмеження, встановлені стандартами вищої освіти", – пояснили в міністерстві.

У МОН наголосили, що ще чотири роки тому Закон України "Про вищу освіту" доповнили нормою, яка передбачає, що в разі поновлення на певну освітню програму вступник має виконати ті самі вимоги, які виконували під час вступу на цю освітню програму інші здобувачі освіти, в групу до яких він поновлюється. Тобто потрібно мати відповідні результати ЗНО, якщо це передбачав вступ на освітню програму, або ж відповідні результати творчого конкурсу чи фахового іспиту, якщо такою була вимога для вступу.

Більшість вишів дотримувалися цієї вимоги, проте деякі заклади почали обманювати вступників і здобувачів вищої освіти. Понад те, зробили це своїм "брендом", розміщуючи відповідну інформацію навіть на офіційних вебсайтах.

"Саме тому МОН після 4 років набуття чинності відповідною нормою закону заблокувало замовлення документів про вищу освіту понад 450 здобувачам, які не відповідають вимогам Закону України "Про вищу освіту". Ці здобувачі отримають можливість узяти перерву у навчанні та завершити здобуття освіти у наступному році, якщо виконають усі необхідні вимоги", – пояснили в міністерстві.