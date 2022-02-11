Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство "Намагання "поховати" мовний закон": Нацкомісія зі стандартів української мови заявила про спробу рейдерського захоплення і просить уряд про розслідування

"Намагання "поховати" мовний закон": Нацкомісія зі стандартів української мови заявила про спробу рейдерського захоплення і просить уряд про розслідування

11 лютого, 2022 п'ятниця
17:32
Суспільство українська мова

Нацкомісія зі стандартів української мови заявила про рейдерське захоплення в особі низки членів комісії і звернулася до Кабміну із проханням провести розслідування

Про це вона повідомила у Facebook.

У Нацкомісії заявили, що 7 лютого пʼять членів комісії - Володимир Мозгунов, Наталія Мазур, Данута Мазурик, Олександр Мирончук та Юлія Чорнобров - вимагали скликати позачергове засідання.

Голова Комісії Арися Демська запропонувала провести його після необхідної підготовки, але її заступник Мозгунов нібито самовільно провів засідання, під час якого схвалили призначення Мозгунова головою комісії, а Демську усунули.

"Перевищуючи свої повноваження, члени Комісії віддавали завідомо неправомірні накази щодо вчинення реєстраційних дій, виготовлення рішень Комісії та інші доручення працівникам апарату Комісії. Апогеєм цієї провокації стало сьогоднішнє засідання Комісії, яке мало відбутися відповідно до графіка. Засідання було зірвано і 3 015 осіб не отримали свої сертифікати. Члени комісії - фігуранти подій цього тижня - вже практикували подібні дії на засіданні від 18 січня", - йдеться у заяві Нацкомісії.

Комісія звернулася до Кабміну із проханням провести службове розслідування і подала заяву до Генпрокуратури, Держбюро розслідувань та Нацполіції.

"Найбільш неприємним моментом у цій сумній історії про наругу над законністю є те, що Володимир Мозгунов публічно заявляв про причетність до цього міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Ми щиро сподіваємося, що це наклеп і провокація проти міністра", - зазначили у Нацкомісії.

Довідка: Нацкомісію створили у 2019 році, її метою є розвиток української мови, а також її послідовна та наукова обґрунтована стандартизація. Нацкомісія організовує іспитовий процес з української для громадян, які прагнуть обійняти в Україні державну посаду і затверджує стандарти державної мови - правопис та зміни до нього.
 


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Нацрада
українська мова
рейдерське захоплення
спроба
Читайте також:
Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2022
10 лютого, 2022 четвер
Не Олімпіада, а страшний сон: Олімпійський чемпіон Абраменко відреагував на недопуск України до змагань у фристайлі
Путін
10 лютого, 2022 четвер
Путін заявив про плани "добитися" від США й НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки"
Сергій Шкарлет
9 лютого, 2022 середа
До НАБУ та Генпрокурора надійшла заява про вчинення злочину міністром освіти
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.89
    Купівля 27.89
    Продаж 28.16
  • EUR
    Купівля 31.73
    Продаж 32.17
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
11 лютого
18:38
тероборона
Вишколи тероборони та резервістів можуть розпочати у березні, - очільник ЗСУ Залужний
18:35
У Харкові невідомі пошкодили фарбою пам‘ятник УПА: поліція встановлює особи зловмисників
18:23
Олесь Доній
В ОПУ підозрюють, що Кличко може піти у президенти, - екснардеп Доній про відкриття справ щодо оточення мера Києва
18:17
"Очікуємо на активізацію роботи ТКГ": Зеленський обговорив безпекову ситуацію з новим очільником ОБСЄ
18:16
У 2022 році в 30 містах України збудують сучасні урбан-парки
18:09
США завершили перекидання до Польщі 1 700 військових
17:37
Білий дім попередив виробників чипів про можливі перебої постачань матеріалів із Росії
17:35
Укроборонпром
З заводу Укроборонпрома вкрали обладнання для літаків, якими найбільше озброєна РФ
17:21
Ексклюзив
"США можуть володіти інформацією, якої ми не маємо": експерт про заклик Байдена до американців їхати з України
17:17
Ексклюзив
Бізнес на креветках міг би стимулювати розвиток сіл, але для цього потрібна державна програма, – підприємець
17:17
Військові хірурги вчаться надавати допомогу пораненим
Росіяни в зоні ООС поранили українського військового
17:10
Марте Ульсбю-Ройселан
Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 7-го дня Ігор у Пекіні
17:01
Дмитро Кулеба
Україна відкинула вимогу РФ щодо переговорів із терористами "ЛДНР", - Кулеба
17:00
Японія
Японія закликала своїх громадян поїхати з України
16:53
Сергій Кузьміних
Нардеп-"слуга" Кузьміних заявив про "100% невинуватість", суд переніс обрання йому запобіжного заходу
16:52
Оновлено
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Усі медалісти сьомого дня Ігор у Пекіні. ФОТО
16:47
падіння рубль
Платіжна система Webmoney припинила обслуговувати гаманці у російських рублях
16:46
Владислав Гераскевич
Українець Гераскевич, який зробив патріотичний протест на Олімпіаді, фінішував 18-м у фіналі зі скелетону
16:42
48 годин на відповідь: Україна вимагає від РФ роз'яснень щодо військових навчань біля кордону
16:42
Інфографіка
Юлія Джима
Олімпіада-2022: Усі результати українців у сьомий день Ігор у Пекіні
16:36
Порошенко
Порошенко: Влада намагається блокувати мою політичну діяльність, але Україна зараз потребує професіоналів у дипломатії та безпекових питаннях
16:34
Геннадій Зюганов
Лідера КПРФ Зюганова госпіталізували
16:29
Ексклюзив
Юрій Подорожній
"Очевидно, суд не має доказів": політтехнолог Подорожній пояснив, чому Порошенка не змогли заарештувати попри підозру в держзраді
16:27
Трухін та Ярославський
Ярославський - новий Трухін. Як ДТП за участю мажорів знищують владу Зеленського
16:24
Посол Нідерландів у Києві порадив співгромадянам якомога швидше їхати з України, - BNR News
16:21
Велике будівництво
У 2022 році до "Великого будівництва" включили 715 об'єктів, - Офіс Президента
16:16
Путін
Американська розвідка навмисно надавала Білому дому тривожні сценарії ескалації РФ проти України для стримування Росії , - CNN
16:12
Макрон відмовився здати ПЛР-тест в Росії через побоювання викрадення ДНК, - Reuters
16:10
Смог у Києві
У Києві встановили 46 сертифікованих датчиків контролю за якістю повітря
16:07
СБУ
Планував теракти проти мирного населення: у Запорізькій області учасника "ДНР" заочно засудили до 10 років ув'язнення
16:06
Німеччина вже не сприймає "Північний потік-2" як суто економічний проєкт, Польща вважає його загрозою енергобезпеці ЄС, - польський міністр
15:57
суд
ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "слуги" Трубіцина
15:53
Держава інвестує у велику термомодернізацію 140 млрд грн, – Мінекономіки
15:46
ДБР
Поранили копачів бурштину під час сутички: ДБР перевіряє дії співробітників СБУ
15:40
Петро Порошенко
Апеляційний суд залишив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду
15:39
Владислав Гераскевич, скіатлон
No war in Ukraine, - український скелетоніст зробив патріотичний протест на Олімпіаді-2022
15:37
Зеленський
"Інакше будуть кадрові рішення": Зеленський доручив головам низки ОДА за два тижні доукомплектувати Сили тероборони
15:31
Пітер Джексон очолив список найбагатших представників шоу-бізнесу за версією Forbes
15:28
Starship
Перший політ ракети Starship запланований на березень або за два місяці
15:26
Сергій Кузьміних
САП просить для нардепа-"слуги" Кузьміних арешт із можливістю внесення застави у близько 50 тис. грн
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV