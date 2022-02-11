"Намагання "поховати" мовний закон": Нацкомісія зі стандартів української мови заявила про спробу рейдерського захоплення і просить уряд про розслідування

Про це вона повідомила у Facebook.



У Нацкомісії заявили, що 7 лютого пʼять членів комісії - Володимир Мозгунов, Наталія Мазур, Данута Мазурик, Олександр Мирончук та Юлія Чорнобров - вимагали скликати позачергове засідання.



Голова Комісії Арися Демська запропонувала провести його після необхідної підготовки, але її заступник Мозгунов нібито самовільно провів засідання, під час якого схвалили призначення Мозгунова головою комісії, а Демську усунули.



"Перевищуючи свої повноваження, члени Комісії віддавали завідомо неправомірні накази щодо вчинення реєстраційних дій, виготовлення рішень Комісії та інші доручення працівникам апарату Комісії. Апогеєм цієї провокації стало сьогоднішнє засідання Комісії, яке мало відбутися відповідно до графіка. Засідання було зірвано і 3 015 осіб не отримали свої сертифікати. Члени комісії - фігуранти подій цього тижня - вже практикували подібні дії на засіданні від 18 січня", - йдеться у заяві Нацкомісії.



Комісія звернулася до Кабміну із проханням провести службове розслідування і подала заяву до Генпрокуратури, Держбюро розслідувань та Нацполіції.



"Найбільш неприємним моментом у цій сумній історії про наругу над законністю є те, що Володимир Мозгунов публічно заявляв про причетність до цього міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Ми щиро сподіваємося, що це наклеп і провокація проти міністра", - зазначили у Нацкомісії.



Довідка: Нацкомісію створили у 2019 році, її метою є розвиток української мови, а також її послідовна та наукова обґрунтована стандартизація. Нацкомісія організовує іспитовий процес з української для громадян, які прагнуть обійняти в Україні державну посаду і затверджує стандарти державної мови - правопис та зміни до нього.

