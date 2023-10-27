Намагався купити малолітню дівчинку та побив її батька під час окупації Харківщини: військовому РФ оголосили підозру

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За інформацією слідства, російський військовий у квітні 2022 року під час окупації села Первомайське Купʼянського району Харківщини разом з іншими окупантами на блокпосту зупинив чоловіка разом з дружиною та малолітньою донькою.

"Військовослужбовці побачили дитину та сказали, що дівчинка занадто красива і вони готові купити її за 200 тисяч російських рублів. Батько дитини відмовився та почав конфліктувати з окупантами. Після сварки вони сказали родині їхати далі. Підозрюваний сильно здивувався, чому за таку суму чоловік не хоче віддати доньку", - йдеться у повідомленні.

Пізніше окупанти приїхали додому до чоловіка та побили його майже до смерті за відмову. Опісля чоловіка повели на розстріл, погрожуючи розстріляти також його дружину, якщо вона не залишиться вдома. Потерпілого російські військові відвели до місцевого будинку культури: там його побили знову і, здійснивши постріл у повітря, відпустили.

"Також підозрюваний вишукував табельну зброю. Торік у серпні він приїхав до села Зорянське Куп’янського району та провів "обшук" у підприємця, невістка якого є українською поліцейською. Місцеві колаборанти "злили" підозрюваному інформацію про те, що чоловік переховує зброю невістки у себе вдома. Не знайшовши потрібне, російський військовий побив потерпілого та поїхав", - розповіли у прокуратурі.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі окупанту повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Вирішують питання щодо оголошення його у розшук.

"Тривають заходи зі встановлення інших російських військовослужбовців, причетних до вчинення вказаних злочинів", - додали у прокуратурі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.