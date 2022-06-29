Намагався захопити Запорізьку область: в Україні до 15 років ув'язнення засудили "деенерівця"
В Україні до 15 років ув'язнення за держзраду засудили командира відділення "армії ДНР", який намагався захопити Запорізьку область
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
На початку березня 2022 року українець, перебуваючи в ОРДО, добровільно вступив до "ДНР" і став командиром відділення. У складі російської армії він наступав на Запорізьку область, щоб захопити її. Під час боїв ЗСУ взяли в полон окупанта.
Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. "Деенерівця" визнали винним у держзраді й участі в незаконних воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 260 КК України). Чоловіку призначили 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
- СБУ викрила російського агента, який коригував ракетний вогонь по Яворівському полігону на Львівщині.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.35
Купівля 34.35Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 37.07
- Актуальне
- Важливе