Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

На початку березня 2022 року українець, перебуваючи в ОРДО, добровільно вступив до "ДНР" і став командиром відділення. У складі російської армії він наступав на Запорізьку область, щоб захопити її. Під час боїв ЗСУ взяли в полон окупанта.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. "Деенерівця" визнали винним у держзраді й участі в незаконних воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 260 КК України). Чоловіку призначили 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ викрила російського агента, який коригував ракетний вогонь по Яворівському полігону на Львівщині.

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