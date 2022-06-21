Опозиціонер висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Однозначно, що найближчим часом нападу Білорусі на Україну не буде. Олександр Лукашенко казав, що необхідно створити південне оперативне командування, якого в Білорусі немає. А для цього треба призвати в армію близько 20 тис чоловік, що зробити неможливо, адже економіка Білорусі відразу ляже. Тобто з економіки треба забрати 20 тис людей, годувати й навчати їх. Це неможливо", - зазначив Азаров.

Білоруський опозиціонер додав, що білоруські війська, які перебувають поблизу кордону з Україною, не призначені для нападу.

"На білорусько-українському кордоні не помічається створення ударних угруповань. Білоруські батальйони, які зараз стоять на кордоні з Україною, - це батальйони сил спеціальних операцій і розвідувальні батальйони. Задача цих батальйонів - охорона переправи прикордонних річок і проведення розвідки для можливого виявлення диверсійних груп з боку України. До нападу на Україну білоруські війська точно не готуються", - зауважив Азаров.

Опозиціонер також наголосив, що на території Білорусі майже не лишилося навіть російських військових.

"Практично усі російські війська покинули територію Білорусі. Залишилося, можливо, "іскандери", які обстрілюють територію України, охорона цих "іскандерів" та деякі льотні частини, які перебувають в Гомелі. Цих військ недостатньо для скоєння нападу", - додав Олександр Азаров.

21 червня речник Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що Білорусь на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях зосередила до 7-ми батальйонів, що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко дуже швидко втратить свою посаду, якщо піде війною проти України, адже білоруси не хочуть воювати на боці росіян.

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