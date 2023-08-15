Напередодні сесії Генасамблеї ООН Кулеба обговорив партнерство з очільниками МЗС Руанди, Кенії та Малаві
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонні розмови з главами МЗС Руанди, Кенії та Малаві. Сторони узгодили свої позиції перед новою сесією Генеральної Асамблеї ООН
Про це Кулеба інформує у твіттері.
"Продовжуючи свій травневий візит до Кігалі, я розмовляв сьогодні зі своїм руандійським колегою та другом Вінсентом Біруту про шляхи подальшого зміцнення двостороннього співробітництва між Україною та Руандою. Ми також скоординували позиції напередодні нової сесії Генасамблеї ООН", - написав очільник українського МЗС.
Також Кулеба телефоном обговорив кроки для поглиблення українсько-кенійського партнерства з Альфредом Мутуа.
"Україна вітає лідерство Кенії у вирішенні кліматичних викликів на майбутньому Кліматичному саміті Африка року", - йдеться у дописі.
З міністром закордонних справ Малаві Ненсі Тембо Дмитро Кулеба розглянув низку двосторонніх і міжнародних питань.
"Ми зосередили увагу на шляхах розвитку українсько-малавійських відносин, зокрема у сфері продовольчої безпеки. Ми також обговорили майбутню нову сесію Генеральної Асамблеї ООН", наголосив міністр закордонних справ України.
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