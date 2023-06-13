Зеленський доручив розробити проєкт резолюції Генасамблеї ООН зі створення спецтрибуналу для РФ
Президент Володимир Зеленський доручив напрацювати проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу за злочини РФ проти України
Про це повідомляє Офіс президента.
"Трибунал необхідний для того, щоб покарати агресора, який розпочав неспровоковану війну проти нашої країни, і таким чином відновити справедливість", - сказав Зеленський.
Президент нагадав, що окупанти вдаються до убивств, катувань і зґвалтувань мирих жителів, геноциду, знищення цивільної інфраструктури та незаконної анексії територій.
Зеленський наголосив, що в разі відсутності покарання РФ за злочин агресії світова архітектура безпеки буде зруйнована й жодна країна більше не почуватиметься захищеною.
Проєкт резолюції має бути скоординований із позицією партнерів України. Крім того, на нараді щодо створення спецтрибуналу ухвалили проаналізувати механізм його формування шляхом підписання країнами-партнерами відповідної міжнародної угоди.
При цьому для держав, які не візьмуть участі у створенні спецтрибуналу, залишиться можливість підтримувати його діяльність і визнавати рішення.
Раніше, 9 травня, президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели саміт 37 країн-учасниць коаліції щодо спецтрибуналу над РФ.
У червні Офіс президента повідомив, що ідею створення спецтрибуналу для РФ підтримали 38 країн.
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