Про це повідомляє Офіс президента.

"Трибунал необхідний для того, щоб покарати агресора, який розпочав неспровоковану війну проти нашої країни, і таким чином відновити справедливість", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що окупанти вдаються до убивств, катувань і зґвалтувань мирих жителів, геноциду, знищення цивільної інфраструктури та незаконної анексії територій.

Зеленський наголосив, що в разі відсутності покарання РФ за злочин агресії світова архітектура безпеки буде зруйнована й жодна країна більше не почуватиметься захищеною.

Проєкт резолюції має бути скоординований із позицією партнерів України. Крім того, на нараді щодо створення спецтрибуналу ухвалили проаналізувати механізм його формування шляхом підписання країнами-партнерами відповідної міжнародної угоди.

При цьому для держав, які не візьмуть участі у створенні спецтрибуналу, залишиться можливість підтримувати його діяльність і визнавати рішення.

Раніше, 9 травня, президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели саміт 37 країн-учасниць коаліції щодо спецтрибуналу над РФ.

У червні Офіс президента повідомив, що ідею створення спецтрибуналу для РФ підтримали 38 країн.