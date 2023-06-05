Про це "Радіо Свобода" сказав заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

"У нас є розуміння, чого ми хочемо і як має виглядати модель трибуналу. Якщо перші пів року нашого адвокатування цієї необхідності створення трибуналу були чисельні дискусії, доволі скептичні, то з другої половини 2022 року більша частина цивілізованого світу прийшла до узагальненого висновку про те, що механізм потрібен. Тобто питання доцільності створення механізму вже не стоїть. Цивілізований світ, зрештою, все більше і більше підходив до висновку про те, що жодних перемовин з такими неадекватами бути не може. І світові дійсно потрібен ефективний механізм притягнення до відповідальності за злочин агресії", – заявив він.

За його словами, з осені минулого року для того, щоби перейти до практичних перемовин обговорення моделі, як має працювати цей трибунал, була створена координаційна група, в яку спочатку входило близько 20-ти держав, на сьогодні –вже 38 країн.



"І у нас на столі три робочі версії, як має працювати трибунал", – сказав заступник керівника ОП.

Він додав, що спецтрибунал над РФ підтримують не тільки країни Європи, а й США, Канада, Австралія та країни Латинської Америки.