Ідею створення спецтрибуналу для росіян підтримали 38 країн, - Офіс президента
Ідею створення спецтрибуналу для росіян підтримали вже 38 держав. У цьому переліку – не лише країни Європи, а й США, Канада, Австралія та інші
Про це "Радіо Свобода" сказав заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.
"У нас є розуміння, чого ми хочемо і як має виглядати модель трибуналу. Якщо перші пів року нашого адвокатування цієї необхідності створення трибуналу були чисельні дискусії, доволі скептичні, то з другої половини 2022 року більша частина цивілізованого світу прийшла до узагальненого висновку про те, що механізм потрібен. Тобто питання доцільності створення механізму вже не стоїть. Цивілізований світ, зрештою, все більше і більше підходив до висновку про те, що жодних перемовин з такими неадекватами бути не може. І світові дійсно потрібен ефективний механізм притягнення до відповідальності за злочин агресії", – заявив він.
За його словами, з осені минулого року для того, щоби перейти до практичних перемовин обговорення моделі, як має працювати цей трибунал, була створена координаційна група, в яку спочатку входило близько 20-ти держав, на сьогодні –вже 38 країн.
"І у нас на столі три робочі версії, як має працювати трибунал", – сказав заступник керівника ОП.
Він додав, що спецтрибунал над РФ підтримують не тільки країни Європи, а й США, Канада, Австралія та країни Латинської Америки.
- 9 травня президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели саміт 37 країн-учасниць коаліції щодо спецтрибуналу над РФ.
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