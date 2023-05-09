Про це заявили в Офісі президента України.

Саміту проходив під головуванням президента України Володимира Зеленського та за участі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка 9 травня перебуває з візитом у Києві.

За підсумками країни-учасниці коаліції ухвалили спільну заяву, де підтримують ідею створення такого механізму правосуддя.

"Саміт продемонстрував єдність Коаліції та довів, що відповідальність вищого керівництва Росії за злочин агресії неминуча. Всі учасники одноголосно підтвердили підтримку притягнення вищого політичного та військового керівництва Росії до відповідальності за розв'язання агресивної війни проти України", – зазначають у комюніке.

Урсула фон дер Ляєн також підтримала зусилля щодо створення спецтрибуналу.

"ЄС підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ. Як перший крок до цього, ми маємо збирати, зберігати та аналізувати докази. Для цього створюється Міжнародний центр розслідування злочину агресії проти України", – заявила вона після зустрічі.

Зеленський у своїй промові зазначив, що можна продовжувати дискусії про модель спецтрибуналу та інші деталі, але наголосив, що "це повинен бути трибунал".

"Я радий, що між нами є абсолютно чітка згода про те, що відповідальність агресора за злочин має бути неминучою. І саме відповідальність агресора за злочин агресії", – додав він.