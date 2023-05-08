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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва 9 травня, в День Європи

8 травня, 2023 понедiлок
14:01
Світ Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня прибуде до Києва й зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським

Про це повідомило представництво ЄС в Україні.

"Завтра президентка Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Вона підтвердить непохитну підтримку України з боку ЄС з нагоди Дня Європи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Також він підписав указ про щорічне святкування в Україні Дня Європи 9 травня.

  • 6 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Лондоні провів зустріч з президенткою Єврокомісії. Сторони обговорювали відновлення України.
Новини
Україна
Єврокомісія
Урсула фон дер Ляєн
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