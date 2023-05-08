Про це повідомило представництво ЄС в Україні.

"Завтра президентка Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Вона підтвердить непохитну підтримку України з боку ЄС з нагоди Дня Європи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Також він підписав указ про щорічне святкування в Україні Дня Європи 9 травня.