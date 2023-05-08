Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва 9 травня, в День Європи
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня прибуде до Києва й зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським
Про це повідомило представництво ЄС в Україні.
"Завтра президентка Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Вона підтвердить непохитну підтримку України з боку ЄС з нагоди Дня Європи", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Також він підписав указ про щорічне святкування в Україні Дня Європи 9 травня.
- 6 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Лондоні провів зустріч з президенткою Єврокомісії. Сторони обговорювали відновлення України.
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