Про це він сказав у відеозверненні 8 травня.

"Сьогодні я подаю до Верховної Ради України законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років", - наголосив Зеленський.

За словами голови ВР Руслана Стефанчука, документ передбачає зміни до чинного законодавства. Замість Дня пам’яті та примирення пропонується встановлення в Україні Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років щорічно 8 травня. Проєкт закону розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Відповідний документ 9278 вже є на сайті Верховної Ради.

Крім того, в Україні 9 травня відзначатимуть День Європи. Президент підписав необхідний указ.

"Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм", - зазначив він.

За його словами, це буде День Європи, яка підтримує українців усі дев’ять років агресії й уже 439 днів повномасштабного вторгнення.

"Це буде День Європи, яка допомагає нам боротися на всіх напрямах: на полі бою зброєю, на дипломатичній передовій – рішучістю, проти ракетного терору й зимового блекауту, в економіці та на юридичному фронті. Це буде День Європи – нашої союзниці. Яка дає прихисток українським жінкам і дітям. Яка не зазіхає на наш суверенітет і не ставить під сумнів наше право на власний вибір національного шляху. Яка ніколи не називає Україну "вигаданим" чи "штучним" утворенням. І яка дає нам свою зброю, щоб ми могли захистити себе та її – нашу Європу!" - йдеться у зверненні.

Багато років тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування Дня Європи для відзначення досягнутих миру та єдності. Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до відзначення першого дня нашого миру, каже Зеленський.