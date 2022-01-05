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Наприкінці січня українці зможуть згенерувати в "Дії" новий COVID-сертифікат після бустерного щеплення, - МОЗ

5 січня, 2022 середа
14:21
Коронавірус сертифікат, вакцинація

Функція згенерувати COVID-сертифікат після третього щеплення проти коронавірусу з'явиться в "Дії" наприкінці січня

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У міністерстві зазначили, що нова функція з'явиться на порталі та застосунку "Дія" в "останні числа січня". Доти усі вакциновані бустерною дозою, можуть користуватися "зеленим" сертифікатом про щеплення проти COVID-19.

Щоб отримати новий цифровий документ, необхідно буде надіслати запит через портал або додаток "Дія" після щеплення.

МОЗ наголосило, що порядок генерації нового сертифікату нічим не відрізняється від інших документів. Єдина відмінність - термін дії сертифіката, який буде чинним 270 днів.

Крім COVID-сертифіката, після бустерного щеплення можна буде отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можуть видати за місцем щеплення або у сімейного лікаря. Цей документ також буде чинним 270 днів.
 

 
  • Нагадаємо, головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що отримання бустерної вакцини від коронавірусу продовжить дію "зеленого" COVID-сертифікату майже на рік.
  • 4 січня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав указ про введення третього додаткового щеплення проти COVID-19 для людей віком від 60 років.

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