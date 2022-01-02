Бустерна доза COVID-сертифікат не продовжує, - МОЗ

З такою заявою в інтерв'ю Суспільному виступив головний санітраний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, розповідає Еспресо.TV.



"Людина, яка має проблеми з імунітетом, або людина, в якої є ризик того, що базовий курс подвійної імунізації не призведе до формування повноцінного імунітету, можуть отримати додаткову дозу вакцини. Така доза називається "додаткова". Йдеться про імунокомпроментованих людей після трансплантації, з важкою імуносупресією, на фоні прийому гормональної терапії. Для таких людей третя доза є необхідною, щоб був повноцінно сформований імунітет", - зазначив Кузін.



Аби отримати бустерну вакцину, людина має звернутися до свого профільного лікуючого лікаря: "онколога, інфекціоніста, отримати направлення в будь-якій формі, навіть поради, і після цього звернутися до пункту щеплення".



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"Рекомендуються мНРК-вакцини, тобто або Pfizer або Moderna", - наголосив головний санлікар.



Разом з тим, додаткова доза "не призводить до продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію, оскільки людина фактично отримала три дози, але в неї рівень імунного захисту такий, як в звичайної здорової людини після двох доз щеплення", пояснив Ігор Кузін.



За його словами, бустерна доза зараз вона рекомендована для введення "медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення".



Станом на 1 січня 2022 року бустерну дозу вже отримали 3 600 українців.





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