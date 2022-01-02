У МОЗ розповіли, коли до України прийде нова хвиля COVID-19
У другій половині січня та в лютому в Україні очікується новий спалах захворюваності на коронавірус
Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Суспільне.
За його словами, спалахи COVID-19, які фіксуються у країнах ЄС, приходять до України із запізненням на один-два місяці.
"Ми йдемо з невеличким запізненням відносно країн ЄС: спалахи, які реєструються в Європі, в Україну приходять через один-два місяці після того, як вони досягли піку там. Тому зараз в нас ще завершується попередня хвиля, яка була викликана штамом "Дельта", й ми бачимо поступове спадання інтенсивності епідемічного процесу", - сказав Кузін.
Він додав, що новий спалах коронавірусу в Україні очікується в другій половині січня - лютому.
"Але прогностично десь із другої половини січня і в лютому ми будемо спостерігати підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яка, скоріш за все, вже буде викликана новим штамом "Омікрон", - зазначив Кузін.
- Впродовж доби, 1 січня, в Україні лабораторно підтверджено 1 863 нові випадки захворювання на COVID-19.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 31.11
- Актуальне
- Важливе