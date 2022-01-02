У МОЗ розповіли, коли до України прийде нова хвиля COVID-19

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Суспільне.

За його словами, спалахи COVID-19, які фіксуються у країнах ЄС, приходять до України із запізненням на один-два місяці.

"Ми йдемо з невеличким запізненням відносно країн ЄС: спалахи, які реєструються в Європі, в Україну приходять через один-два місяці після того, як вони досягли піку там. Тому зараз в нас ще завершується попередня хвиля, яка була викликана штамом "Дельта", й ми бачимо поступове спадання інтенсивності епідемічного процесу", - сказав Кузін.

Він додав, що новий спалах коронавірусу в Україні очікується в другій половині січня - лютому.

"Але прогностично десь із другої половини січня і в лютому ми будемо спостерігати підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яка, скоріш за все, вже буде викликана новим штамом "Омікрон", - зазначив Кузін.