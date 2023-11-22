Наразі немає підстав для відставки представників військового командування, - нардеп Веніславський

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо"



"Ми постійно підтримуємо комунікацію з командувачами оперативно-тактичними угрупованнями. Члени Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки постійно відвідують усіх командувачів. Розглядаємо ряд питань, які вони озвучують і намагаємось їх вирішити", - розповів Веніславський.



Народний депутат наголосив, що зараз усі командувачі напрямків та родів військ достатньо ефективно виконують покладені на них функції.



"Сьогодні немає підстав говорити, що командувачі оперативно-тактичними угрупованнями демонструють якісь не такі результати. На мій погляд, усі командувачі напрямків та родів військ зараз достатньо ефективно виконують ті функції, які мають виконувати. Втім, варто розуміти, що навіть у членів Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, попри те, що ми маємо доступ до державної таємниці, повної картини немає. Оскільки існує певна вертикаль військового керівництва. Проте, особисто я, як член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки та представник президента в парламенті, проблемних питань не бачу", - додав він.

13 листопада інформація про звільнення трьох командувачів з'явилась у ЗМІ. Зокрема, за даними джерел "Української правди", міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва. За даними УП, Сергій Наєв може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини у 2022 році.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що за його інформацією, цього тижня генерал-лейтенанту Сергію Наєву може бути оголошена підозра.

19 листопада президент Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Ним став Анатолій Казмірчук