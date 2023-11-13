Нардеп Гончаренко припускає, що генералу Наєву цього тижня можуть оголосити підозру
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що за його інформацією, цього тижня генерал-лейтенанту Сергію Наєву може бути оголошена підозра
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Думаю, що вже можна про це говорити, оскільки сьогодні зранку я ще не хотів про це казати. Йдеться про генерала Наєва. За моєю інформацією, йому цього тижня йому буде предʼявлена підозра. Сергій Наєв є людиною з оточення Залужного. Про інших генералів я не можу нічого сказати. Я не можу ані підтвердити, ані спростувати інформацію від "Української правди" щодо командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко та командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського. Зараз я не хочу говорити про політичну складову, оскільки ми ще не бачили матеріалів", - розповів Гончаренко.
Нардеп також додав, що подібні дії мають політичний характер
"Маємо надію, що така інформація не підтвердиться. Проте, якщо зʼявляться відповідні матеріали, ми будемо дуже ретельно їх вивчати. Очевидно, що такі моменти мають політичний характер. Зараз весь світ побачив тертя всередині військово-політичного керівництва України. В першу чергу між Залужним та Зеленським. Зараз мова не йде щодо процесуальних дій щодо Залужного, але можна вважати такі події, як певний сигнал", - додав він.
- Раніше інформація про звільнення трьох командувачів зявилася у ЗМІ. Зокрема, за даними джерел "Української правди", міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва. За даними УП, Сергій Наєв може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини в 2022 році.
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