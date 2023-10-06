Нардеп Гончаренко пояснив, чому Росію не виженуть з ООН та Радбезу

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Порушувати питання щодо законності перебування Росії в ООН ми можемо і маємо цього вимагати. Однак давайте будемо об'єктивними, це не відбудеться. А чому я говорю, що можемо і маємо? Бо ми завжди говоримо правду – Росія незаконно в ООН, Росія незаконно в Радбезі. Вона не має там бути", - підкреслив народний депутат України.

За його словами, є висока ймовірність, що після цієї війни, будуть зміни у реформуванні ООН або можливо навіть відбудеться створення нової організації.

"І наше завдання, щоб у тій новій організації або після тих змін і реформ, - Росія не мала б жодного вето та привілейованого місця. Маємо про це говорити сьогодні. Бо Росія чи те, що буде, я впевнений, колись вона розпадеться, тобто її правонаступник, щоб ніяких спеціальних місць у міжнародній системі безпеки не мав. Однак зараз треба бути об'єктивними, ми можемо закликати та говорити про це, але ніхто Росію не вижене з Радбезу ООН. Насправді за цим стоїть не право, не юридичні моменти, а дуже проста річ – ядерна зброя", - зазначив Олексій Гончаренко.