Нардеп-"слуга" Трухін вперше прокоментував ДТП зі своєю участю: каже про сприяння поліції та лікування

Про це Трухін заявив у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Так, я дійсно був на місці аварії. І не збирався цього приховувати - ні тоді, ні зараз. Під час аварії сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз", - сказав він.

Трухін зазначив, що одразу після аварії він повідомив про ДТП соратникам у партії "Слуга народу".

За його словами, він надав усі необхідні документи поліції і максимально сприяв їй у зборі інформації про аварію.

Трухін зауважив, що водії усіх автівок після ДТП здали тест на драгері, і у жодного з них рівень алкоголю в крові не перевищував норм.

"Наскільки я знаю, тяжкої травми ніхто не отримав. Я не підтримую звʼязок з постраждалими, але, в разі необхідності, звичайно, готовий надати їм будь-яку допомогу і підтримку. Сам я зараз проходжу амбулаторне лікування і дуже просив би зрозуміти, що найближчим часом не готовий до зайвої публічності", - каже він.

Трухін також прокоментував прохання до ЗМІ видалити новини про його участь у ДТП, зазначивши, що заперечує причесність до цього і "здогадується про замовників".



Раніше повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який став винуватцем ДТП з 6 постраждалими на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ, залишив країну.

Згодом, у поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

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