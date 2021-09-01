Нардеп-"слуга" Трухін вперше прокоментував ДТП зі своєю участю: каже про сприяння поліції та лікування
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін вперше прокоментував ДТП зі своєю участю. Він заявив, що проходить амбулаторне лікування після ДТП і максимально сприяє поліції у розслідуванні
Про це Трухін заявив у коментарі Інтерфакс-Україна.
"Так, я дійсно був на місці аварії. І не збирався цього приховувати - ні тоді, ні зараз. Під час аварії сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз", - сказав він.
Трухін зазначив, що одразу після аварії він повідомив про ДТП соратникам у партії "Слуга народу".
За його словами, він надав усі необхідні документи поліції і максимально сприяв їй у зборі інформації про аварію.
Трухін зауважив, що водії усіх автівок після ДТП здали тест на драгері, і у жодного з них рівень алкоголю в крові не перевищував норм.
"Наскільки я знаю, тяжкої травми ніхто не отримав. Я не підтримую звʼязок з постраждалими, але, в разі необхідності, звичайно, готовий надати їм будь-яку допомогу і підтримку. Сам я зараз проходжу амбулаторне лікування і дуже просив би зрозуміти, що найближчим часом не готовий до зайвої публічності", - каже він.
Трухін також прокоментував прохання до ЗМІ видалити новини про його участь у ДТП, зазначивши, що заперечує причесність до цього і "здогадується про замовників".
- Раніше повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який став винуватцем ДТП з 6 постраждалими на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ, залишив країну.
- Згодом, у поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
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