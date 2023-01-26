Нардеп Тищенко зустрінеться з українською громадою в Таїланді
Народний депутат від "Слуги Народу" Микола Тищенко проведе зустріч із представниками української громади у Таїланді. Захід відбудеться в чотиризірковому готелі
Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства України в Таїланді.
"Посольство запрошує вас на зустріч із народним депутатом України 9-ого скликання паном Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд", - ідеться в повідомленні.
При цьому захід відбудеться не в посольстві, а в готелі Novotel.
Зустріч заплановано на 27 січня о 16:30, усіх охочих просять заздалегідь зареєструватися в гугл-формі.
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