Нардеп Тищенко зустрінеться з українською громадою в Таїланді

Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства України в Таїланді.

"Посольство запрошує вас на зустріч із народним депутатом України 9-ого скликання паном Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд", - ідеться в повідомленні.

При цьому захід відбудеться не в посольстві, а в готелі Novotel.

Зустріч заплановано на 27 січня о 16:30, усіх охочих просять заздалегідь зареєструватися в гугл-формі.

23 січня РНБО ухвалила рішення про заборону на виїзд посадовців за кордон із недержавних причин.

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