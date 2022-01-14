Нардеп Веніславський: 15 січня тероборона отримає зброю і дані про дислокацію у прикордонних областях, до лютого - по всій країні

Про це він заявив у ефірі програми "Дебати з Сергієм Руденком".



"Дійсно необхідно розробляти план дій на будь-який непередбачуваний випадок. Цим зараз і займається наше військово-політичне керівництво. На превеликий жаль, з 2014 року цим взагалі ніхто не займався", - сказав Веніславський.



За його словами, що влада над цим зараз активно працює.



"Завтра (15 січня, - ред.) у всіх прикордонних областях України бригади вже мають за тими нормативними вказівками, наказами і актами отримати і зброю, і розуміти місця дислокації. До лютого ми маємо у всіх областях України зробити те саме, тому процес іде. Я сьогодні розмовляв з командувачем сил ТРО, він мені підтвердив, те, що я зараз говорю", - підсумував нардеп.





Нагадаємо, з 1 січня 2022 року, вводиться в дію Закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

1 січня стало відомо, що Сили територіальної оборони очолив бригадний генерал Юрій Галушкін.

Галушкін заявив, що формування Сил ТрО уже триває і найближчим часом будуть сформовані та укомплектовані чотири регіональні управління.