Найближчим часом будуть укомплектовані чотири регіональні управління та 25 бригад Сил тероборони, - командувач Сил ТрО Галушкін

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Формування Сил територіальної оборони ЗСУ уже йде повним ходом. Найближчим часом буде завершено формування та комплектування чотирьох регіональних управлінь та 25 бригад Сил ТрО. Бригади будуть дислоковані в кожному обласному центрі України та місті Києві. До складу бригад входитимуть від чотирьох до десяти окремих батальйонів, які будуть розміщені в кожному районі згідно з адміністративним розподілом території України", - сказав бригадний генерал Галушкін.

Він додав, що у мирний час штат налічуватиме 10 тис. військовослужбовців. Це будуть організаційні ядра, які у разі потреби зможуть розгорнути підрозділи до штату воєнного часу й забезпечити їх зброєю та матеріально-технічними засобами.

"На хребет Сил ТрО за короткий проміжок часу зможуть нарости м'язи в декілька сотень тисяч резервістів", - сказав бригадний генерал Галушкін.

Мета на найближчий час - сформувати резерв ТрО на посади за штатом воєнного часу, згодом - мати бригади та батальйони, які здатні швидко укомплектуватись своїми резервістами, привести себе в бойову готовність та приступити до виконання завдань.

"Організовувати підготовку резервістів будуть батальйони та бригади Сил ТрО із залученням ресурсів місцевих адміністрацій на полігонах ЗСУ та на виділених ділянках місцевості в районі чи області", - пояснили у пресслужбі.

Командувач сил ТрО підкреслив, що Росія вчергове стягує до кордону з Україною війська і показує готовність до відкритого вторгнення. Однак ЗСУ готові дати відсіч, а здатність кожного українця у такій ситуації чинити опір допоможе стримати агресію. Тому закон "Про основи національного спротиву" створює окремий рід сил ЗСУ і дозволить запустити потужну систему, до якої увійдуть і місцева влада, й інші сили безпеки і оборони, і громадські організації.

"Озброєна, навчена і готова до протидії нація здатна вбити будь-яке бажання у ворожого солдата захопити та втримувати територію, населення якої чинитиме спротив. Простими словами кажучи, навіть одна думка про збиті вертольоти з десантом або спалені колони техніки, що перетнули кордон, множить на нуль бойовий дух російського солдата", - сказав командувач сил ТрО Галушкін.

У пресслужбі нагадують, що пояснення, як записатися до резерву ТрО, нададуть згодом, однак уже зараз Міноборони та ЗСУ працюють над спрощенням усіх процедур.

"Наразі всім охочим необхідно звертатися до районних та обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання, де їм кваліфіковано нададуть роз'яснення та допоможуть оформити документи. Надалі цей процес будуть супроводжувати командири батальйонів та бригад", - йдеться у повідомленні.

