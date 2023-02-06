Нардеп від ОПЗЖ Абрамович складає мандат
У понеділок, 6 лютого, народний депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Ігор Абрамович склав мандат
Про це розповів голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія у телеграмі.
За його словами, саме вихід Абрамовича з ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення "заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті" та висловив сподівання, що інші депутати забороненої партії також складуть мандати.
"Хоча Ігор зі своєю проукраїнською позицією ніколи не асоціювався у мене з ідеологією ОПЗЖ. Достатньо поглянути на "синхронність" його голосування з колишніми однопартійцями. Простіше кажучи, – свій серед чужих у тилу п’ятої колони", - пише Арахамія.
Він також зазначив, що створена Абрамовичем депутатська група "Відновлення України" підтримує всі важливі для України законодавчі рішення, що допомогло в зміцненні парламенту перед агресією РФ.
- 3 лютого голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що найближчого пленарного тижня втратять мандати щонайменше 2 нардепи від забороненої ОПЗЖ.
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