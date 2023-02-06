Про це розповів голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія у телеграмі.

За його словами, саме вихід Абрамовича з ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення "заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті" та висловив сподівання, що інші депутати забороненої партії також складуть мандати.

"Хоча Ігор зі своєю проукраїнською позицією ніколи не асоціювався у мене з ідеологією ОПЗЖ. Достатньо поглянути на "синхронність" його голосування з колишніми однопартійцями. Простіше кажучи, – свій серед чужих у тилу п’ятої колони", - пише Арахамія.

Він також зазначив, що створена Абрамовичем депутатська група "Відновлення України" підтримує всі важливі для України законодавчі рішення, що допомогло в зміцненні парламенту перед агресією РФ.