Арахамія анонсував позбавлення мандатів щонайменше двох нардепів заборонених партій

Про це Давид Арахамія поінформував у телеграмі.

Він ствердив, що найближчого пленарного тижня ВР позбавить мандатів щонайменше двох народних депутатів забороненої партії.

"Але, як я і говорив раніше, усе буде проходити винятково в межах Конституції і законів України. Тобто, без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах. На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно", - написав він.

Пізніше Арахамія додав, що депутат ОПЗЖ Олег Волошин публічно заявив про складення повноважень, а також Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод теж планують скласти мандати.

"На сьогодні їхні заяви в Апараті ВР ще не зареєстровані. Але, за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського", - зазначив голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді.