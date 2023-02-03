Арахамія анонсував позбавлення мандатів щонайменше двох нардепів заборонених партій
Голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що найближчого пленарного тижня втратять мандати щонайменше 2 нардепи від забороненої ОПЗЖ
Про це Давид Арахамія поінформував у телеграмі.
Він ствердив, що найближчого пленарного тижня ВР позбавить мандатів щонайменше двох народних депутатів забороненої партії.
"Але, як я і говорив раніше, усе буде проходити винятково в межах Конституції і законів України. Тобто, без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах. На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно", - написав він.
Пізніше Арахамія додав, що депутат ОПЗЖ Олег Волошин публічно заявив про складення повноважень, а також Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод теж планують скласти мандати.
"На сьогодні їхні заяви в Апараті ВР ще не зареєстровані. Але, за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського", - зазначив голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді.
- Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.
- До того Зеленський позбавив їх громадянства України.
- 9 січня на сайті Офісу президента з'явилася петиція про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ. Вона набрала понад 25 тис. голосів необхідні на винесення її на розгляд президента: Зеленський звернувся до Руслана Стефанчука з проханням опрацювати її.
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