Нардепи Гнатенко і Юрченко пропонують розпустити місцеві ради там, де діють військові адміністрації, - законопроєкт

Про це інформує Громадський рух ЧЕСНО.

"Фігурант Реєстру зрадників Гнатенко, який організовував незаконний референдум у Дружківці, та фігурант антикорупційних розслідувань Юрченко пропонують додати нову підставу для автоматичного дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад - якщо діє військова адміністрація", - йдеться в матеріалі.

Йдеться про законопроєкт №9520 "Про статус депутатів місцевих рад" щодо дострокового припинення повноважень. Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повинен розглянути цей законопроєкт. У разі ухвалення він набирає чинності з наступного дня після його публікування.

Фото: Рух ЧЕСНО

Фото: Рух ЧЕСНО

"Проєкт не має політичної доцільності. Важливо визначити статус депутатів місцевих рад, коли утворюють ВЦА. Треба усунути суперечності у законодавстві, зокрема, між статтею 78 закону "Про місцеве самоврядування" та законами "Про правовий режим воєнного стану", "Про статус депутатів місцевих рад". Питання слід комплексно опрацювати, врахувати практичний досвід діяльності ВА та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану та сформувати єдину чітку позицію щодо статусу депутатів місцевих рад та повноважень місцевих рад у воєнний стан в цілому. Важливо, законопроєкт не пропонує припинити повноваження жодної чинної на сьогодні місцевої ради, це прямо заборонено статтею 58 Конституцією України", - пояснив авторів законопроєкту Юрченко.

Нині військові адміністрації діють в усіх областях та районах України та місті Києві, а також Херсоні, Чернігові, Краматорську та деяких прифронтових громад. У разі ухвалення законопроєкту в такій редакції будуть припинені повноваження всіх депутатів обласних, районних та місцевих рад.

Реакції посадовців та інших нардепів

Членкиня Комітету з організації державної влади та місцевого самоврядування Аліна Загоруйко прокоментувала ініціативу.

"Якщо говорити про районні та обласні військові адміністрації, то вони мають визначений перелік задач і повноважень, які не дублюють функції відповідних місцевих рад. Якщо говорити відверто, то така ініціатива мені не подобається, виглядає як наступ на місцеве самоврядування. Як на мене, такий підхід не має нічого спільного з демократією, яку ми захищаємо і про яку постійно кажуть наші західні партнери", - вважає Загоруйко.

За словами народної депутатки, закон"Про місцеве самоврядування в Україні" має статтю 78, де йдеться про дострокове звільнення всієї ради. У цій статті сказано, що рада може бути розпущена за умовами, які встановлено іншим законом - "Про правовий режим воєнного стану". Цей закон також регулює питання створення та діяльності військових адміністрацій.

"У мене дуже багато питань до діяльності Київради, і особливо до багатьох рішень, які йдуть проти волі киян. Але! Розпускати місцеву раду на підставі створення ВЦА - це шлях до узурпації влади. Ніхто від цього не виграє. Радує тільки те, що шансів у цього законопроєкту бути прийнятим майже немає", - наголошує народний депутат Роман Грищук.

Також розкритикувала цей законопроєкт й Асоціація міст України.

"Це провокаційний антидемократичний законопроєкт, який передбачає ліквідацію місцевого самоврядування в громадах, де місцеві ради працюють і виконують свої повноваження. В Україні, яка захищає від РФ свободи та демократію всього світу, шансів у такого законопроєкту нема. Знаю, що депутати профільного комітету мають чим займатися без такого проєкту, в тому числі для законодавчого забезпечення відновлення місцевого самоврядування після нашої перемоги", - каже виконавчий директор Асоціації Олександр Слобожан.

Голова профільного підкомітету Віталій Безгін наголосив, що рекомендуватиме відхилити даний проєкт закону.