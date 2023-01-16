Парламентські нотатки…

В Раді виступає спікер сейму Латвії Едвардс Смілтенс. Весь виступ — гарною українською, в кінці: "Україна понад усе".

Найпершою підхоплюється з місць і найголосніше на це аплодує одна фракція.

Вгадали яка?

Так, фракція ОПЗЖ, і на тезу про важливість української мови теж.

Це роблять люди, які до останнього пробували говорити російською. За що їх регулярно у 2014 били. До крові та синців.

Це все навіть не абсурд, це просто крінж… крінж від людей без честі та совісті. Взагалі

Читайте також: Перемога у цій війні з Росією повинна мати український варіант

До зали заходить депутат Столар, який не був в Раді жодного разу за майже 11 місяців війни. Обіймається і вітається з усіма в секторі.

Питаю одного колегу:

- Боїться, що громадянство заберуть? Тому приїхав?

- Та припини, в нього все добре, майже "в шоколаді". Приїхав по бізнесу.

Так. В них досі тут бізнес. В Куршевелі танці, в Дубаях ресторани, а бізнес — тут. В країні, яка спливає кров’ю і щодня кричить від болю і втрат…

Читайте також: Хто і чому гальмує обмеження "русского міра" в Україні

В них досі тут бізнес. В Куршевелі танці, в Дубаях ресторани, а бізнес — тут. В країні, яка спливає кров’ю і щодня кричить від болю і втрат…

Далі на трибуну виходить друг і соратник Медведчука Нестор Шуфрич і каже, що повірив в євроінтеграцію. По справжньому.

Так і каже — як ніколи, і як ніхто. І тому треба голосувати за все. І голосує.

А в мене перед очима 2008 рік і майже ті ж люди, і Нестор, який радісно запускає в зал парламенту кульки з промовистим гаслом: "НАТО нет"…

І одне єдине питання, після всього, що пережила нині Україна:

- Несторе, а тобі не хочеться повіситися зараз на тих кульках?…

Бо чесно, це все навіть не абсурд, це просто крінж… крінж від людей без честі та совісті. Взагалі.

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.